Premijer Livanjskog kantona: BiH je formalnopravno međunarodni protektorat

BiH je formalnopravno međunarodni protektorat, htjeli mi to priznati ili ne. Stranci u BiH su činjenica, kazao je to u ovosedmičnom izdanju Dnevnika D - Ivan Vukadin, premijer Kantona 10 i mandatar za sastav nove Vlade.

Bilo kakva nametanja visokog predstavnika nikad nisu rješenje, smatra Vukadin, naglasivši kako je to uvijek na štetu nekoga.

- Po prvi put smo imali nametanje visokog predstavnika koje nije bilo isključivo na štetu hrvatskog naroda. Ja sam i tada rekao da nisam sretan kad on treba intervenisati i kad se mi ne možemo dogovoriti i da nam je potreban međunarodni arbitar.

Nova Vlada Kantona 10

Uvjeren sam da ćemo do kraja ove godine uspjeti doći do nove Vlade Kantona 10, kaže Vukadin, dodavši kako su u postojećoj koaliciji donijeli odluku da sa svima razgovaraju.

- Uz HNK i SBK, Kanton 10 je treći s posebnim režimom gdje je za sastavljanje vlade potrebno dvije trećine. I to nikad nije bio jednostavan i lak posao i neće biti ni u budućnosti. Svaki put se čekalo predugo na sastavljanje vlade u ovim kantonima sa posebnim režimom. Nama je od 25 zastupnika u Kantonu 10, 17 ruku potrebno za sastav nove vlade. Na posljednjoj sjednici skupštine, rukovodstvo je mene potvrdilo za mandatara. Mi u postojećoj koaliciji, naslijeđenoj iz prošle vlade koja sada radi u tehničkom mandatu, imamo 14 ruku. Potrebne su još tri ruke da bismo napravili novu vladu - pojasnio je.

Na pitanje koga vidi kao najoptimalnijeg partnera u budućoj skupštinskoj većini, odgovara:

- I SDA i SDP su već u koaliciji. Zastupnici koji su preostali su iz nekoliko stranaka. HDZ BiH je imao pet ruku nakon izbora, sada se dogodio jedan prelazak, jedna osoba se proglasila nezavisnom zastupnicom. Mi smo preliminarno popili prvu kafu sa HDZ-om odmah dan nakon sjednice skupštine. Razgovarali smo o mogućoj saradnji i nastavit ćemo te razgovore. Razgovarali smo i sa pojedinačnim zastupnicima, Avdijom Đugumom koji je član SDP-a, ali nije bio u ovoj većini, sa predstavnicima SNSD-a, još nam ostaje razgovarati sa Josipom Tomićem, bivšim članom HRS-a. Zvat ću i Josipa Perića koji ima dva zastupnika.

Upitan o dešavanjima u HDZ-u, odnosno činjenici da je dosta mladih snaga napustilo stranku, kaže da te probleme treba rješavati rukovodstvo HDZ-a.

- Ja sam 30 godina bio član HDZ-a BiH. Sve što se tamo dešava ne želim komentarisati. Želim im uspješan rad u budućnosti i siguran sam da će, kao najjača stranka u hrvatskom narodu, uspjeti nadići sve probleme.

Potencijali Kantona 10

Govorio je i o potencijalima Kantona 10:

- Kad govorimo o potencijalima Kantona 10 i obnovljivim izvorima energije, treba jasno reći da prva dva vjetroparka koja su napravljena na području BiH, napravljena su u Kantonu 10, u Općini Tomislavgrad. Adminstracija je spora, ali nije ništa sporija u odnosu na druge države. Ono što je otežavajuća okolnost je sve ove potencijale staviti u sistem. Kako tu proizvedenu energiju prenijeti do krajnjeg korisnika. Ono što je nedostatak Kantona 10 je prijenosna mreža. To je ono o čemu bi državna, odnosno Federalna vlada, trebali povesti računa. Dosada nisu pretjerano vodili računa. Ako se to ne dogodi, i dalje ćemo pričati samo o potencijalu - pojasnio je Vukadin.

Dodaje da svaki nivo vlasti treba osluškivati koje su potrebe privrede.

- Dobra vlast bi trebala ići ruku pod ruku s privredom. Bez toga, bojim se da ćemo još dugo tapkati u mjestu. Mi smo opredjeljenja da pratimo šta je potrebno privredi, imamo programe koje usvajamo na vladi i pomažemo onoliko koliko su budžetske mogućnosti. Ova vlada je u ove tri godine mandata uspjela za 130 posto povećati poticaje poljoprivrednoj proizvodnji. Mogućnosti ima, treba ih znati iskoristiti. Treba biti otvoren prema ljudima koji dolaze s idejama. Domaćim privrednicima vrata trebaju biti širom otvorena, jer teško da će doći strani kapital u nekom značajnijem iznosu u Kanton 10.

O situaciji u zdravstvu

- Zdravstvo je problematično u BiH kao što je problematično i u cijelom svijetu. Ako govorimo da nas svi razumiju – ‘zdravstvo je skupa igračka’ – ali bez obzira na to, moramo našim stanovnicima osigurati pristojnu zdravstvenu zaštitu, koliko god to koštalo. Ono što dodatno komplicira stanje, kada govorimo o Kantonu 10, mi smo velik kanton i jako rijetko naseljena. Imamo Kantonalnu bolnicu u Livnu i pet domova zdravlja. Ruralna područja bez pokrivenosti zdravstvene zaštite, udaljeni i od domova zdravlja i od kantonalne bolnice. To sve traži jedan poseban vid organizovanja, ali možemo reći da smo dobro odgovorili zadatku u ovom trenutku. Ići ćemo prema konsolidaciji svih zdravstvenih ustanova kako bismo pokušali jedanput krenuti s nule. S federalnim minstarstvom je saradnja dobra, ali uvijek može biti bolja. S Federalnom vladom saradnja mora biti bolja zato što smo mi dio Federacije i mi očekujemo da ona prepozna specifičnosti prostora Kantona 10.

Federalizacija države

Pojasnio je i šta podrazumijeva federalizacija države, koju u programu ima stranka na čijem je čelu, Hrvatski nacionalni pomak:

- Federalizacija bez rušenja principa Dejtona je nemoguća. Federalizacija BiH je jedino rješenje, ako znamo da je BiH multinacionalna. Sastoji se od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Put BiH prema evroatlantskim integracijama i EU je federalizacija cijele države po evropskom principu. Imamo dobrih primjera u EU, kao što je Belgija, ili Švicarska, koja nije dio EU”.

Istakao je da je nedopustivo je da se četiri puta bira, kako kaže, nelegitimni predstavnik hrvatskog naroda.

- Konstitutivnost je nešto što ljudi u BiH ili ne razumiju, ili ne žele razumjeti. Najveća odgovornost je na onim najmnogobrojnijim. Oni trebaju razumjeti da je narod konstitutivan pa makar bio samo jedan član tog naroda. Konstitutivnost je temelj ustava BiH. Mislim da je miješanje jamaca Dejtonskog mirovnog sporazuma u BiH potrebno i dobrodošlo, zato što su u vremenu potpisavanja sporazuma te države jamčile za opstojnost BiH, ali ne u ovakvom obliku. Od 1995. do danas se puno toga izvornog što je u Dejtonu potpisano i kroz izmjene nametnute od strane visokih predstavnika izbornog zakona, događalo na štetu konstitutivnosti hrvatskog naroda. Predstavnici Republike Hrvatske su jedini zagovornici puta BiH u EU, i držim da imaju pravo to komentarisati - zaključio je Vukadin.