Lejla Brčić: Sebijine prijetnje su uzaludne, čula sam za neke dogovore da se ne dira do kraja mandata

Lejla Brčić, bivša članica Upravnog odbora KCUS-a, poručila je da je iz uprave ove ustanove smijenio Forto, a da joj to niko nije ni javio.

- Smijenio me Forto, niko mi iz Naše stranke nije ni javio. Imala sam ponudu visokih funkcionera iz SDP-a i NiP-a da ostanem u UO KCUS-a – odbila sam. Smjena Seke je neizbježna, bit će i zakonski legalna. Stari UO nije "zeznuo" novi UO, već jučer stari saziv Odbora nije mogao da radi. Konkurs koji je raspisao stari UO je nevažeći. Na stranici KCUS-a konkurs nije obljavljen. Novi UO treba poništiti taj konkurs i uskladiti ga sa zakonskim propisima. UO jučer u 16.00 sati nije mogao zasjedati jer u tom momentu više nije postojao. Novi odbor mora pokrenuti smjenu Sebije Izetbegović. Stari UO je odbijao o tome i raspravljati. Krajem aprila je zatražena njena smjena, ja sam to pokrenula. Odbijeno je za razmatranje i nakon toga su se počele odvijati elektronske sjednice. U septembru sam ponovo tražila da se to uvrsti, pa je predsjednik UO teatralno rekao da je protiv njega podignuta krivična prijava i da on ne donosi samostalno odluke. Protiv njega je podnesena prijava zbog zloupotrebe položaja. UO je rekao da čeka konačnu sudsku odluku da bi smijenio Sebiju Izetbegović!

Osvrnula se i na rad trojke nakon preuzimanja vlasti.

- Trojku je dočekao nered, lideri procesa moraju postojati. Kada nemate lidera, teško je nešto postići. Ne sumnjam da je u trojci postojao koncenzus, ali nisu imali dovoljno mudrosti da poredaju sve korake. Sebijine prijetnje se trenutno čine uzaludnim. Čula sam da su postojali džentlmenski dogovori da se Sebija "ne dira" do kraja mandata. Prije bih glasala za to da profesor Gavrankapetanović bude direktor KCUS-a, Dizdarevića bi šteta bila micati od njegovog posla.

Predsjednik UO je u oproštajnom e-mailu napisao: "Karma je čudo." To je bilo upućeno meni jer sam tražila Sebijinu smjenu, a na kraju sam ja smijenjena. Ja sam bila jedini izvor informacija iz Odbora, doživjela sam čak i određene napade zašto iznosim informacije u medije. Članovi rukovodstva SDP-a i NiP-a su mi noć prije javili da su iz moje stranke tražili zamjenu, da su se odrekli moje pozicije u UO KCUS-a. Moje kolege iz stranke nisu imale dovoljno pristojnosti da me sami obavijeste. Ovo je kukavičluk predsjednika stranke. S njim već neko vrijeme imam neslaganja i on već neko vrijeme stavlja do znanja da bi bio najsretniji da se povučem iz stranke. Ja nisam u stranku ušla zbog Edina Forte i neću se povući, neka me Forto izbaci iz stranke, neka izvoli. Čović i Dodik su trenutno nužno zlo za sve stranke iz FBiH. Kao takve ih treba prihvatiti. Trojka radi sjajne stvari, SDA je vrhunska opozicija. Više se nikome ne mogu "čupati grkljani". Trojka je i dalje najbolja priča u državi, Elmedin Konaković bi trebao biti lider trojke - rekla je.