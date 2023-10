Brčić: Iz Upravnog odbora KCUS-a sam izbačena zbog neslaganja s Fortom

Dosadašnja članica Upravnog odbora KCUS-a Lejla Brčić prokomentarisala je na društvenim mrežama to što se njeno ime nije našlo među članovima novog Upravnog odbora ove institucije.

- Imajući u vidu da sam tokom dana dobila dosta novinarskih upita u vezi sa današnjom odlukom Vlade FBiH o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora KCUS, konkretno o razlozima mojeg razrješenja s ove funkcije, radi informisanja javnosti, ali i zaštite profesionalnog digniteta, odlučila sam se obratiti na ovaj način. Kako sam, od donošenja odluka Senata UNSA o gubitku nastavničkog zvanja generalne direktorice KCUS, insistirala na donošenju odluka o pokretanju postupka razrješenja generalne direktorice, te kako je odbijanje donošenja takve odluke osnovni razlog razrješenja (sada već) ranijeg saziva UO KCUS, u upitima koje sam dobila, predstavnicima medija su nejasni razlozi za moje razrješenje. U UO KCUS sam imenovana nakon provedene konkursne procedure, a tokom perioda obnašanja funkcije radila sam i zastupala interese Kantona Sarajevo i postupala isključivo u skladu sa smjernicama Vlade KS, što u svakom momentu mogu potvrditi premijer i resorni ministar.

Neslaganje s rukovodstvom

Današnja odluka je isključivo rezultat interesnih pobuda pojedinaca i to odgovornih lica Naše stranke. Već neko vrijeme traje moje neslaganje sa rukovodstvom, primarno sa predsjednikom Edinom Fortom, odnosno odlukama koje se donose i načinom na koji se donose, što je rezultiralo mojim ranijim povlačenjem sa funkcija iz organa i tijela kojima je pomenuti upravljao ili upravlja (sa pozicije ministrice pravde i uprave KS, iz Predsjedništva stranke itd.). Pogazile su se brojne crvene linije, što nije nešto s čime sam se mogla složiti i iza čega sam mogla stati.

Sloboda mišljenja, a posebno odlučivanja u Našoj stranci je svedena na minimum, a oni koji dignu glas bivaju označeni kao otpadnici i neprijatelji. Jedan od posljednjih primjera je i odluka predsjednika Edina Forte da se raspusti OO Lukavac i zatvori kancelarija stranke u Lukavcu, zbog toga što je, vjerovali ili ne, opštinski odbor Lukavac potpisao sporazum o saradnji sa NIP-om i SDP-om. Dakle, predsjednik stranke raspušta (i zatvaranjem kancelarije gasi u potpunosti) lokalni odbor zbog sporazuma o saradnji sa strankama koje su naš koalicioni partner na svim nivoima?! Samo i isključivo iz razloga jer nije konsultovan! Slične odluke su ranije donesene u odnosu na OO NS u Mostaru i Goraždu. Brojni vrijedni i kvalitetni članovi su na takav način i otjerani iz stranke.

Upravo zbog mog otvorenog neslaganja i sa ovakvim načinom vođenja stranke donesena je i ova posljednja odluka o mom isključivanju iz UO KCUS (iako ni jedan zakonski osnov ne postoji), nakon mjeseci borbe sa vjetrenjačama, samo sa jednim motivom – da (konačno) obavijestim rukovodstvo o istupanju iz članstva.

Donosioci odluke su naravno krenuli iz svoje perspektive – borbe za funkcije, cijeneći da će mi ovo biti važno i presudno za dalji status. Nijednu poziciju koju sam obnašala, pa tako ni mjesto u UO KCUS, nisam tražila, niti mi je važna u kontekstu ličnog napredovanja. Moj jedini cilj je bio da se ta institucija vrati građanima, da se, poštivanjem odluka nadležnih organa i važećih zakona, vrati povjerenje građana, kako u instituciju, tako i u vlast.

Brojni pritisci

Dužnosti u UO KCUS sam tako i obavljala, i na to sam izuzetno ponosna, bez obzira na sve pritiske i neugodnosti koje sam doživljavala. Takvo postupanje je bila moja odluka i ta borba je bila dio mog ličnog ubjeđenja. U tom smislu, zahvaljujem se medijima koji su tokom mog obnašanja ove pozicije pratili rad UO KCUS i moj rad u tom tijelu i koji su vrlo korektno i objektivno informisali javnost o navedenom. Naravno, odluku o istupanju iz stranke neću donijeti, jer se u Našu stranku nisam ni učlanila zbog Edina Forte ili bilo koga drugoga, nego zbog ideje i ideala u koje i dalje vjerujem, ma kako to naivno zvučalo. To je i dalje stranka koja ima sjajno članstvo, koja ima vrlo kvalitetne kadrove, koja zastupa ideje koje su u interesu ove države. Pojedinici koji su odstupili od ideala, u nekom momentu će se, sasvim sigurno, nositi sa posljedicama svog djelovanja. Na kraju, ne mogu, a da se ne zahvalim kolegama iz rukovodstva SDP i NIP, koji su u cijeloj ovoj situaciji nastupili krajnje korektno i stavili se u potpunosti na raspolaganje.

Premijeru, resornom ministru i članovima Vlade KS zahvaljujem na dobroj saradnji u prethodnom periodu, a novoimenovanim v.d. članovima Upravnog odbora čestitam i želim sreću u daljem radu!