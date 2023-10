FHMZ: Ujutro oblačno, poslijepodne razvredravanje

U Bosni i Hercegovini danas preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje poslijepodne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslijepodne. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 22 stepena.

Vrijeme za vikend

U subotu pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, veći dio dana, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 24 do 30 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike su povoljne. Nakon svježijeg jutra, kada je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, danju će biti ugodnije uz porast temperatura zraka. Usljed povećane naoblake, moguće su slabije izražene poteškoće, pretežno u vidu promjene raspoloženja, blaže glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Pri tome se opšta slika neće značajnije pogoršati. Preporučuje se slojevito odijevanje.