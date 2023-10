FHMZ: Danas sunčano, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni

Preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima lokalno je moguć slab pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine i istoku Bosne. Vjetar slab, u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 stepeni, na jugu zemlje do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni, na jugu zemlje do 28 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 23 stepena.

Vrijeme narednih dana

U četvrtak preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima lokalno je moguć slab pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine i istoku Bosne. Vjetar slab, u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 stepeni, na jugu zemlje do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stepena, na jugu zemlje do 27 stepeni.

U petak prijepodne se očekuje naoblačenje sa sjevera koje će do poslijepodnevnih sati preći preko Bosne i Hercegovine. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stepeni, na jugu zemlje do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena, na jugu zemlje do 26 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, jutarnji sati će biti prohladni, izraženije u unutrašnjosti zemlje, stoga je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. Povremena naoblaka mogla bi ponajviše djelovati na raspoloženje kod osjetljivih osoba, pri tome se opšta slika neće značajnije pogoršati. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti.