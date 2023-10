FHMZ: Danas sunčano, u kotlinama moguća magla

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne je moguća magle. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 24 do 30 stepeni.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 25 stepeni.

Narednih dana oblačno sa kišom

U srijedu u većem dijelu zemlje jutro pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 21 do 26, na jugu do 29 stepeni.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi su mogući u planinskim područjima. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 24, na jugu do 28 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Uz stabilnije vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, većina populacije će se osjećati bolje, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata dodatno će se umanjiti. Jutro će biti prohladno, izraženije u unutrašnjosti zemlje, stoga je preporučljivo biti oprezniji u ovom periodu i primjereno se odjenuti. U nastavku dana će otopliti, što će opštu sliku činiti povoljnijom.