Na konkretan dogovor za najavljenu akciju još se čeka: Padaju li konačno cijene

Dok se čeka izračun sindikalne potrošačke korpe za septembar, čiji će iznos, zasigurno, biti veći od onog avgustovskog od 3.322,90 KM, dotle se građani u Federaciji BiH pitaju kada će i hoće li uopće otpočeti akcija „Zaključane cijene“.

Podsjetimo, iz Federalnog ministarstva trgovine nedavno je na sastanku s predstavnicima trgovačkih lanaca i Udruženja poslodavaca FBiH načelno dogovoreno zaključavanje 34 proizvoda iz osnovne potrošačke korpe. Potom je održan sastanak s kantonalnim ministrima trgovine, nakon kojeg je izneseno to da bi obuhvat artikala mogao biti veći.

Inflatorni udar

Međutim, na konkretne rezultate se i dalje čeka, budući da je neophodno, kako nam je to jučer rečeno iz Federalnog ministarstva trgovine, održati sastanak sa svim akterima, od Udruženja poslodavaca, predstavnika trgovačkih lanaca, predstavnika sindikata radnika i uslužnih djelatnosti, ali i udruženja za zaštitu potrošača.

Taj sastanak bi se, prema posljednjim najavama, trebao održati početkom sljedeće sedmice, kada će građani znati hoće li i na koji način imati „zaključane cijene“ s ciljem ublažavanja inflatornih udara i praktično konstantnih poskupljenja.

Marin Bago iz Udruženja za unapređenje kvalitete življenja „Futura“ mišljenja je da ta akcija neće biti dovoljna jer, kako kaže, iznos potrošačke korpe će, zasigurno, rasti.

- Bojim se da to neće napraviti nikakvu značajniju razliku. Jer, ako iz korpe poskupi 340 drugih artikala, šta onda znači to da će cijene 34 artikla ostati zaključane? Ili, ako cijena ulja, primjerice, ostane na 2,80 KM jedan određeni period, dakle, do kraja trajanja te akcije, a poskupe brojni drugi artikli koji potrošaču trebaju, a koji nisu obuhvaćeni, to potrošaču ništa ne mijenja - iznosi Bago.

Ograničena marža

Navodi kako nisu protiv takvih akcija, ali baš kao i u slučaju odluke kojom je ograničena marža za 15 proizvoda, neophodna je sinhronizacija svih aktera i sektora jer, u protivnom, rezultati izostaju.

Napominje kako se u javnosti iznosi to da se kod nas „prepisuju“ recepti iz susjednih zemalja, što, kako kaže, ne odgovara istini. Pogotovo u slučaju Hrvatske, koja je, kako kaže, uložila 700 miliona eura u različite oblasti i različitim kategorijama, dok kod nas to ulaganje iznosi nula.

- Samo za hranu izdvajamo 1.500 KM. Takva mjera, akcija, kako god, za potrošača bi značila kada bi na određeno razdoblje cijene struje, vode, komunalija, vrtića i čega sve ne ostale „zaključane“ - ističe Bago.

Radna verzija

Radna verzija za proizvode čije bi cijene bile zaključane još je nedostupna javnosti, ali se iznosilo da bi tom akcijom bile pokrivene kategorije koje se odnose na hranu, a među kojima su pekarski i mliječni proizvodi, mesne prerađevine, sirevi, svježe meso, poput dijelova junetine i piletine, kao i pojedini smrznuti proizvodi.

Među tim proizvodima su i određene higijenske i kozmetičke potrepštine, kao i sredstva za čišćenje.