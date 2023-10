Konaković za "Avaz": Obećan veliki paket pomoći zapadnom Balkanu

- Njemačka je jedan od naših najvažnijih strateških partnera i ohrabruje da su oni čvrsto opredjeljeni za procese u BiH, stoje uz sve naše evropske napore. Vidim da su vrlo ozbiljni i kritični kada je riječ o sankcijama na račun onih koji bi eventualno ugrozili naš evropski put – rekao je Konaković za „Avaz“.

Pojašnjava da je na sastancima bilo i podignutih tenzija između Ivice Dačića i predstavnika Kosova.

- To nije rijetkost. Kada dođemo do te materije kolega Dačić počne da priča o historiji od Briselskog sporazuma koji je on potpisivao do danas. To je danas izazvalo malo oštrije reakcije sviju nas, pa smo presjekli taj dio komunikacije, kako bi se u našim odnosima koristili činjenicama i dobro je da priča nije otišla predaleko u tom smjeru – kazao je Konaković za „Avaz“.

Najvažniji razgovor šef bh. diplomatije je imao sa komesarom EU za proširenje Oliverom Varheljijem.

- To je bio možda i najkonkretniji sastanak u cijelom procesu. On je bio vrlo konkretan, vrlo otvoren i obavijestio nas je o novom pristupu EU. Imali smo neke informacije, o njima sam govorio u proteklom periodu, a danas je vrlo jasno rekao da EU kreće u ofanzivu na zapadnom Balkanu, da će nam otvoriti prostor za pristup fondovima, grantovima, projektima koje bi u ranijim vremenima dobijale samo članice Evropske unije. Težnja koju smo razvijali nas nekoliko ministara sa područja zapadnog Balkana čini mi se da je dobro prihvaćena – poručio je Konaković za „Avaz“.

Obilate nagrade

Dodaje da je obećan veliki paket pomoći zapadnom Balkanu i u administrativnom smislu, ali i u smislu finansiranja projekata koji su važni za razvoj ekonomije.

- To će biti uslovljene procedure, odnosno da ćemo biti nagrađivani za sve reforme koje budemo radili, a mogu reći da su to obilate nagrade koje će promijeniti ekonomiju i krvnu sliku ovog prostora. Želja im je da ojačaju ovaj prostor prije samog članstva, a evo govori se o 2030. godini kao nekoj odrednici u kojoj bi moglo biti prirodno da zemlje zapadnog Balkana budu punopravne članice EU – zaključio je Konaković za portal „Avaza“.