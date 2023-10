SDP: SDA je pogazila principe o kojima priča, a ne trojka i SDP

SDA-ovo ustrajno laganje javnosti, koje podrazumijeva i posljednje saopštenje ove stranke, očito je ustaljeni obrazac djelovanja kojeg se u SDA ne žele odreći, saopćili su iz SDP-a.



- SDA tako u zadnje vrijeme priča bajke o punim budžetima koje su navodno ostavili, dok su građani od siromaštva bježali širom svijeta. Vjerovatno SDA misli na privatne budžete i džepove svojih uzdanica koji su, kako to obično u takvim slučajevima biva, prvo sebe uvjeravali u svoje laži, pa u to žele uvjeriti žele i građane. Što se tiče javnog novca i priča o izdaji, SDA je javni novac nemilice krčmila, a građanima su ostavljali mrvice. Izdali su građane u vrijeme Covida kada su umjesto socijalnih, usvajali tajkunske mjere, za zaštitu svojih finansijera. Izdali su narod u vrijeme inflacije, uvođenjem nameta kojim su siromašili narod, a punili “svoje” budžete.

Provođenje reformi

Po starom oprobanom receptu SDA nas u posljednje vrijeme želi i uvjeriti da je osam godina njihovog nerada u posljednja dva mandata zapravo bila priprema za rad nove vlade. SDA nam je toliko toga dobrog donijela da to ni najvećem neprijatelju ne bi poželjeli. Oni su tobože, vjerovatno u tajnosti, pripremili zakone koje usvaja nova parlamentarna većina, jer oni tada nisu htjeli da ih donesu vjerovatno da bi nova vlast imala šta raditi. Naravno da je uvijek lako biti general poslije bitke. Danas, SDA ponovo pokušava držati lekcije trojci i SDP-u o tome šta bi i kako trebala raditi u odnosima sa SNSD-om i HDZ-om. Njihov problem je što kada su oni u prilici da rade sve to zaborave i rade samo i isključivo u vlastitom interesu zaboravljajući narod iza kojeg se kriju.

Mi ćemo se trošiti da provodimo reforme, da procese vodimo do kraja i donosimo kad je potrebno i teške odluke. Nama ne trebaju frizirani statistički podaci, jer ćemo učiniti sve rezultate našeg rada osjete građani. SDA stalno priča i o servilnosti i crvenim linijama. To što smo do sada šutili i radili ne znači da smo zaboravili kako je SDA pogazila sve crvene linije o kojima sada govore. Trebamo li SDA podsjetiti kako su SNSD-u dali četvrtog ministra u Vijeću ministara, kojeg smo mi vratili? Treba li ih podsjetiti kako su pristali da se od pristupanja NATO savezu službeno uvede pojam saradnja sa NATO savezom?

Četvrti delegat

Sjeća li se SDA kako su izglasali četvrtog delegata HDZ-u i SNSD-u 2018. godine i dali im svu moć na državnom nivou? Sjeća li se Bakir Izetbegović tvrdnje da nećemo u NATO ako to ne žele “Srbi i RS”? Sjeća li se gospodin Izetbegović svog potpisa na “legitimno predstavljanje”? Sjeća li se svog potpisa na dokument kojim su se po prvi put izbacili Dejtonskim sporazumom definisani međunarodni članovi domaćih institucija, odnosno Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH? Sjeća li se svog aminovanja otvaranja neustavnih ureda?

Za laž i odgovornost zbog propasti revizije presude za genocid više se ni sam ne pravda, ali po običaju odgovornost prebacuje na druge. Dakle, lista pređenih SDA-ovih crvenih linija ide unedogled. Umjesto da se pogleda u ogledalo i prizna svoje izdaje, SDA opet proziva trojku i SDP za neku buduću “izdaju” oko izbora CIK-a, iako smo jasno rekli da je dvodomni izbor ovog tijela za nas neprihvatljiv. Zato pustite trojku da radi svoj posao u kojem smo mnogo uspješniji i principijelniji od vas. Pozabavite se stanjem u svojoj stranci prije nego pokušate da se bavite nama. Od danas ponovno na svaku vašu laž odgovaramo istinom - poručili su iz SDP-a.