Adnan Huskić za "Avaz": Pravi je momenat da BiH dobije datum za početak pregovora

"Proširenje je geostrateško ulaganje u mir, sigurnost, stabilnost i prosperitet. Njime se potiču poboljšanja gospodarskih i socijalnih uvjeta za evropske građane i građanke te smanjuju razlike među zemljama i njime se moraju promicati vrijednosti na kojima se Unija temelji".



Ovo je dio teksta deklaracije koju su čelnici EU usvojili prije dva dana na samitu u Granadi. U dokumentu se, pored ostalog, navodi da buduće države članice moraju biti spremne, te da one koje to žele postati moraju pojačati reforme. U periodu kada je usvajanje reformskih zakona i ispunjavanje evropskih prioriteta u BiH u blokadi, poruke iz Granade predstavljaju novo ohrabrenje da se do decembra pokuša napraviti taj dugo očekivani korak.

Geopolitička pozicija Evrope

Politički analitičar Adnan Huskić kaže za "Avaz" kako je očito da se u EU nešto "kuha", jer brojne države insistiraju da se odredi po pitanju proširenja na zapadni Balkan, ali i geopolitičke pozicije Evrope.

- U ovom momentu je bitno da postoji teoretska mogućnost da BiH bude uključena u paketu kada bude publikovan izvještaj vezan za otvaranje pregovora. Još uvijek postoje države koje imaju rezerve po tom pitanju, ali postoji i dosta država koje sada dosta agresivno nastupaju prema Vijeću tražeći da se BiH uključi u ovaj paket sa Ukrajinom i Moldavijom i otpočne pregovore. Lično smatram da je apsolutno nužno da BiH bude uključena u ovom smislu, jer bi otpočinjanje pregovora spustilo procese integracije na funkcionalne nivoe. To bi, na neki način, zaobišlo tu političku blokadu kojoj mi svjedočimo prethodnih 15 godina, po onoj mantri po kojoj naši političari ne žele u EU, a narod želi, što se vidi po tome kako i na koji način odlazi iz BiH. Mislim da je upravo spuštanje pregovora na funkcionalni nivo možda jedan od načina da se pokuša izaći iz ovog našeg vrzinog kola - kaže Huskić.

Dodaje da, s druge strane, postoji mogućnost da nakon izbora naredne godine raspoloženje unutar Evropskog parlamenta bude drugačije, da proširenje više ne bude jedan od prioriteta.

Grupa sa Ukrajinom i Moldavijom

- To je ono zbog čega mislim da je ovo pravi momenat da BiH "upadne" u proces koji ima svoj jasan kraj. To je ono zbog čega BiH treba dati datum za početak pregovora - naglašava Huskić.

Huskić primjećuje da, nakon susreta sa Orbanom, Dodik sada želi usporiti ili zaustaviti evropski put BiH, ali smatra da se proces pridruživanja, nakon otvaranja pregovora, neće moći blokirati kao do sada.

- Mislim da je to jedan od razlog zbog čega Dodik ovako nervozno reaguje, po prvi put govoreći o tome da treba usporiti čitavu priču dok se tobože ne riješe neka pitanja unutar EU. To je vrlo indikativno i možda još jedan dodatni razlog zbog čega treba insistirati da izvještaj ove godine jasno preporuči da BiH otvori pregovore i da Evropsko vijeće BiH stavi u grupu zemalja sa Ukrajinom I Moldavijom - kaže politički analitičar Adnan Huskić.