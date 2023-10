FHMZ: Danas sunčano, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni

U našoj zemlji danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Tokom poslijepodneva umjeren porast naoblake u Bosni. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne sjeverni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 9, a dnevna oko 24 stepena.

Sutra moguća kiša

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne povremeno i lokalno je moguća slaba kiša. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.

U srijedu pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Uz povoljnije biometeorološke prilike i stabilno, postepeno sunčanije vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije. Tokom jutra hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, pretežno usljed moguće pojave magle i mjestimično dužeg zadržavanja naoblake, usljed čega će temperature sporije rasti. Preporučuje se slojevito odijevanje, kako bi se raskomotili u toplijem dijelu dana.