FHMZ: Danas sunčano, u jutarnjim satima moguća magla

U Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10 stepeni, na jugu zemlje do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 23 stepeni.

Narednih dana sunčano

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, veći dio dana, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 24 do 30 stepeni.

U ponedjeljak jutro pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 18, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Sunčano i stabilno vrijeme, uz porast temperatura, pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a hronični bolesnici i meteoropate ne bi trebali imati jačih tegoba. Moguće je da prohladno jutro i pojava magle uzrokuju manje probleme osjetljivim osobama. Poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, pri tome se slojevito odjenuti.