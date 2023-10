Kako ilegalni migranti iz Turske preko BiH ulaze u zapadne zemlje: Do granice su "turisti", uđu s pasošem, a onda ga bace i bježe u Evropu!

Avionom na Sarajevski aerodrom, potom transfer do grada, kratki boravak u Sarajevu, samo onoliko koliko je potrebno da se pronađe prijevoz do nekog od gradova u Krajini, najčešće Bihaća ili Velike Kladuše.

Tako je prethodnih godina “hotspot” za prijem novca bila jedna pošta nadomak Bihaća. U njoj su ilegalni migranti, preko određenih nevladinih organizacija, bez ikakvih problema podizali taj novac koji im se šalje iz zemlje porijekla.

I ne pojave se

"Avaz“ otkriva put migranata nakon dolaska na Sarajevski aerodrom. Taksisti ih prevoze do grada, tačnije do smještaja koji su rezervirali ranije putem Bookinga. Veliki je broj slučajeva, što je poznato radnicima Službe za poslove sa strancima, ali i ostalim policijskim agencijama u čijoj su nadležnosti ilegalne migracije, da ni ne dođu do smještaja koji su rezervirali, nego im to služi kao svojevrsni paravan.

Tako imaju “dokaz” da su “turisti”. Agenti za najam nekretnina imaju veliki broj otkazivanja smještaja upravo zbog njihovog nedolaska. To može značiti samo jedno – migranti su već pronašli prijevoz do Krajine!