Reinertsen: Stoltenberg pažljivo prati situaciju na Zapadnom Balkanu, posebno u BiH

Najava posjete generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga Bosni i Hercegovini, iako nije još potvrđena, još je jedna potvrda da on zaista pažljivo prati situaciju na Zapadnom Balkanu, naročito u BiH, rekao je danas u Sarajevu ambasador Norveške u BiH Olav Reinertsen, čija je zemlja kontakt tačka NATO-a u BiH.

Govoreći na otvaranju Dvodnevne konferencije o sigurnosnim izazovima NATO-a, koju je norveška ambasada organizirala zajedno sa Atlantskom inicijativom, najavio je da će se u naredna dva dana razgovarati „apsolutno o svemu“.

Sigurnosna situacija u BiH

- Razgovarat će se o sigurnosnoj situaciji u BiH, ali isto tako i o sigiurnosnoj situaciji na našem kontinentu naročito nakon brutalne ruske invazije, agresije na Ukrajinu - kazao je on.

U vezi sa sigurnošću građana BiH, rekao je da je NATO trenutno fokusiran na situaciju u BiH, a to se odnosi i na sve saveznike.

Podsjetio je da je prošle godine generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg definirao koje su to zemlje koje zaslužuju posebnu pažnju. Zajedno sa BiH definirao je Gruziju i Moldaviju, naročito nakon brutalne ruske agresije.

Prati se situacija

Upitan za najavu moguće posjete Stoltenberga, također Norvežanina, BiH ovog mjeseca, Reinertsen je rekao da generalni sekretar NATO-a zaista pažljivo prati situaciju na Zapadnom Balkanu, naročito u BiH.

- Vidim da postoje neke najave o njegovoj posjeti. To nije definitivno potvrđeno, ali isto tako znam da on pokazuje ogroman interes da posjeti BiH, koja je na kraju članica programa Partnerstvo za mir. Ali, upravo mislim da je takva najava još jedna potvrda njegove i NATO-ove predanosti BiH – kazao je on.

Predsjednica Atlantske inicijative Edina Bećirović najavila da je da će danas po prvi put biti predstavljeni rezultati istraživanja koje je provela Atlantska inicijativa.

Interesantni rezultati istraživanja

- Interesantno je da se nalazi tih istraživanja u velikoj mjeri ne poklapaju s političkim diskursom. Diskurs je na političkom nivou jasno isprepleten raznim sukobima. U javnom diskursu oni koji govore o NATO-u pričaju na način kao da govore u ime svih u BiH. Međutim, naše istraživanje je ispričalo jednu drugačiju priču i u tu vidimo prostor za dijalog – kazala je ona.

Sead Turčalo, potpredsjednik Atlantske inicijative, je dodao da je istraživanje provedeno na reprezentativnom uzorku u cijeloj BiH i rezultati ne reflektiraju onaj stav da je neko unaprijed protiv NATO-a, da se o NATO-u ne može razgovarati...

Tako, na primjer, na pitanje da li bi njihov strateški izbor bio Rusija i Kina ili NATO, polovina ispitanika iz Republike Srpske se opredijelila za NATO ili nije bila odlučna u tom izboru, što je suprotno od dominantne percepcije.