Košarac: Ni SNSD, ni RS se ne mogu uslovljavati

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Staša Košarac istakao je da je "šokiran namjerom zastupnika stranaka sa sjedištem u Sarajevu da u Parlamentarnoj skupštini BiH opstruišu ratifikaciju Ugovora o finansiranju projekta medicinskog kompleksa u Banjoj Luci."



Košarac, koji je i član Predsjedništva SNSD-a, naglasio je da se ni SNSD ni RS ne mogu uslovljavati i da ovim dodatno ugrožavaju projekte u Federaciji BiH.

On je na "Instagramu" napisao da ne može ljudski da razumije da neko pokušava sabotirati ugovor za finansiranje proširenja medicinskog kompleksa.

- Zašto to rade?! Treba da se osvijeste - riječ je o medicinskoj ustanovi. Riječ je o zdravlju ljudi! Šta je njihov motiv, osim očite želje da ospore i uspore razvoj RS?! Nećete nas ucjenjivati - poručio je Košarac.

Košarac smatra da federalne strukture iz FBiH treba da prestanu da ispunjavaju zahtjeve stranaca i da se okrenu dogovoru.

- No, ako su ovo razmišljanja unutar`trojke, to je opasnije. Onda ih to diskvalifikuje - naglasio je Košarac.