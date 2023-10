Rustemović iz Agencije za lijekove pitao ministra Rimca: Kada dolazimo na red

Predsjednik Sindikata Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Ramo Rustemović osvrnuo se povodom izjave u jednom od medija, gdje se postavlja pitanje zašto Federacija BiH ne da je prijedlog Stručnog savjeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

- Kandidate za sastav Stručnog savjeta bi trebao ministar zdravstva FBiH (op.a. Nediljko Rimac) uputiti prema Ministarstvu civilnih poslova. Zašto to nije uradio, to njega treba pitati. Evo i mi ga pitamo, ministre kada dolazimo na red. Isto tako treba uvažiti činjenicu stari saziv Stručnog savjeta Agencije, radi u punom kapacitetu, redovno zasjeda i donosi Odluke. Kome se žuri i zašto se žuri ne znam, ali sigurno znam, ako bi nekom se trebalo žuriti to je vlast na čelu sa SDP om, koji nema svog kandidata ni u jednoj komisiji, niti jednom tijelu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, gdje se odlučuje - rekao je Rustemović.

Ističe da premijer FBiH zna za ove probleme, ne uslovljava i pokušava Agenciju ostaviti pacijentu, zbog koji je i osnovana i čija je nadležnost očuvanje i unapređenje zdravlja svih stanovnika na prostoru BiH.

- Imenovan je direktor i zamjenik direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, redovni mandat, nema prepreka za rad u punom kapacitetu - kazao je Rustemović.