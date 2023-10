Nakon pravljenja još jedne farse od Kongresa postalo je jasno da Bakira Izetbegovića sa čela SDA ne može smijeniti niko. Od funkcije ga mogu skloniti samo vlastita želja za odlaskom, što je vrlo malo vjerovatno da će se bilo kada desiti s obzirom da on stranku tretira kao babino naslijeđe ili smrt.

Prema Statutu stranke on ne može dočekati kraj novog mandata kao predsjednik, jer prema pravilima predsjednik SDA može obavljati tu funkciju u kontinuitetu 12 godina ili u konkretnom slučaju do septembra 2026. godine. No, Bakir je u pripremama Kongresa pokazao da je najviši akt jedne stranke samo mrtvo slovo na papiru.

Jer pravila su tu za smrtnike, a ne za nasljednike trona - kazao je Spahić između ostalog.

