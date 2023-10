Svetlana Cenić za "Avaz": Da se SDA zaista transformisala ostale stranke ne bi imale šanse

Bakir Izetbegović ponovo je izabran za predsjednika SDA, što ne predstavlja nikakvo iznenađenje, kaže analitičarka i ekonomska stručnjakinja Svetlana Cenić. Ona dodaje da Izetbegović preuzima treći i posljednji mandat na čelu stranke, ako i tu ne bude prekršen statut.



- Pušteno je, neka bude i treći mandat, da se ne povuče nečasno, zbog prezimena Izetbegović, a da li će ostati te četiri godine to je pitanje za SDA. Sa ovakvim odnosima teško da će ih pustiti, prvo međunarodna zajednica, da se vrate na vlast. Potpredsjednici su meni mnogo interesantniji, jer vidjet ćemo ko je u milosti, a ko ne, ko je zapravo taj ko će rješavati probleme, veze, vezice, odnose sa drugim strankama ... To sigurno neće biti predsjednik stranke - kaže Cenić za "Avaz".

Dodaje kako pamti SDA po veoma kvalitetnim ekonomskim programima, bez obzira jesu li oni ostvareni ili ne, ali i kada se biralo između više kandidata, te zaključuje da to više nije nekadašnja stranka.

- Softić izgleda neće da bude dio toga i da učestvuje u svemu što će uslijediti u SDA. Poznato je da je nekada bio u kombinaciji za člana Predsjedništva BiH, ali je to ipak bio Šefik Džaferović da pričuva mjesto Izetbegoviću, tako da me ni to ne iznenađuje. U svakom slučaju, da se SDA zaista transformisala, reformisala, izmijenila neke stvari, ostale stranke pored njih ne bi imale mnogo šansi, a ovako su dali prostor drugima - ističe Cenić za portal "Avaza".