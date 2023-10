U brojnim evropskim zemljama panika zbog opasnih nametnika: Stjenice krvopije šire se i u BiH

U brojnim evropskim zemljama zavladala je svojevrsna panika zbog najezde stjenica krvopija. Pojava opasnih nametnika zabilježena je i u susjednoj Hrvatskoj.



Budući da su građani Sarajeva početkom godine svjedočili pojavi velikog broja stjenica, a sredinom ljeta je to zabilježeno u pojedinim dijelovima Hercegovine, iz dana u dan raste sve veća zabrinutost, pogotovo zbog činjenice da je BiH tokom protekle sezone zabilježila značajan broj turističkih dolazaka.

Zavuku se

Jer, prema riječima stručnjaka, definitivno, pojava ovih krvopija se više ne veže za siromašna i zapuštena mjesta ili naselja, već i za luksuzne hotele. Praktično, stjenice „putuju“ s gostima u avionima, vozovima, brodovima i drugim vozilima.

- Iako je pojava stjenica, kada je u pitanju BiH, zabilježena mnogo ranije u odnosu na trenutnu situaciju u evropskim zemljama, ipak, kako turisti sve više dolaze u našu zemlju, tako se i one sve više pojavljuju. One se zavuku u neku tkaninu, kofer, ruksak i slično i tako se, zapravo, prenose. Nažalost, jako brzo se razmnožavaju i postojane su. Vrlo ih je teško uništiti, s obzirom na to da mogu preživjeti na temperaturama od minus 25 do plus 43 stepena - objasnio nam je Samir Siručić, direktor kompanije za sanitarnu i ekološku zaštitu „Sanacija 3D“.

Podvukao je kako je jedini način za njihovo uništavanje, trenutno, dezinsekcija. Ni u kojem slučaju stjenice nije moguće uništiti nekim sredstvom iz kućne upotrebe niti onima koja se nude u trgovinama.

Hoteli i zatvori

Da se stjenice javljaju bilo gdje, govori primjer da su uposlenici „Sanacije 3D“ djelovali u brojnim ustanovama različitog tipa.

- Nije bilo do sada neke specifične ustanove, zaista, ili prostora gdje se stjenice nalaze i gdje sve više zauzimaju mjesta. Imali smo puno iskustava i s hotelima od nekoliko zvjezdica, motelima, hostelima i slično, ali i s onim objektima gdje ih do sada nije bilo moguće vidjeti. Sada ih ima i u zatvorima - rekao nam je Siručić.