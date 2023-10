Josip Muselimović za "Avaz": Proces protiv Dodika može dovesti do nekog reda, ali i do sunovrata pravosudnog sistema u BiH

Prvo ročište i početak procesa protiv predsjednika RS Milorada Dodika, optuženog za nepoštivanje odluka visokog predstavnika, izaziva veliku pažnju javnosti, ali vjerovatno je to zanimanje i veće u okvirima stručne, pravne zajednice. Ovo je za „Avaz“ izjavio poznati advokat Josip Muselimović, koji naglašava ogroman značaj ovog procesa.



- Ovo je, kako se god pogleda, jedinstven postupak, sudi se za kaznena djela koja su u pravosudni sistem došla na neobičan i specifičan način. Ja vjerujem da je Tužilaštvo, koje je pripremalo ovaj proces, brižljivo procijenilo sve okolnosti ovog događaja i da je seriozno razmatralo okolnosti koje mogu dovesti i do obrata u cijelom kaznenom postupku – kaže Muselimović.

Pojašnjava da proces protiv Dodika može dovesti do nekog reda, ali i do sunovrata pravosudnog sistema u BiH.

- Oslobađajuća presuda bi bila taj sunovrat. Temeljno pravilo je sljedeće – čim tužitelj dozna da je neka osoba počinila kazneno djelo, on je dužan reagirati i podnijeti kaznenu prijavu, stvar procesuirati. I tu nema oklijevanja. Oni su do sada 100 puta čuli izjave tog jednog istog čovjeka, koji je počinio više kaznenih djela. Nikada niko nije reagirao do sada. U svakom slučaju, postupak je zanimljiv, preoizbiljan, a objektivno, stručno i dobro neizvjestan – ističe Muselimović.