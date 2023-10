Hoće li zločin u Gradačcu biti prekretnica: Nakon Nizaminog ubistva raste broj prijava nasilja

Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova BiH, od 2015. godine do danas u BiH je ubijeno više od 60 žena. Nevladine organizacije, koje protestima u nekoliko bh. gradova nastoje promijeniti crne trendove, upozoravaju da je 48 posto žena u našoj zemlji pretrpjelo seksualno i rodno zasnovano nasilje, da oko 70 posto istraga prijavljenih slučajeva nasilja bude obustavljeno, a da čak 84 posto slučajeva nasilja ostaje neprijavljeno.

- Za razliku od prethodne godine, gdje se samo prepoznavalo fizičko nasilje, sad se itekako prepoznaje i psihičko i drugi oblici nasilja. I subjekti zaštite ranije su imali stav kako je to teško dokazati, ali može se sve dokazati. Tako da reagiraju na bilo koji oblik nasilja. Imamo protokol saradnji u slučaju nasilja u porodici i svi rade svoj posao. Nažalost, desila se Nizama, ali taj slučaj je mnoge „prodrmao“ – ističe Tomljanović.

- U maju ove godine radili smo petogodišnju studiju i bavili se dubinskom analizom onoga što mi radimo. Od početka 2018. do kraja prošle godine imali smo 300 korisnika u Sigurnoj kući – 120 žena i 180 djece. Godine 2018. ih je bilo 22, a u ovoj godini u Sigurnoj kući boravi 16, a ukupno tokom ove godine 52 osobe. Jesen i početak zime je period kad inače očekujemo povećan prijem, a to je posljedica loše ekonomske situacije, nedostatka sredstava za osnovne životne troškove, pa to krene od nekih nesuglasica i preraste u fizičke obračune – kaže Behrem.

Stalne torture

Sigurna kuća Fondacije lokalne demokratije u KS također je dio sistema u kojem policija ili Centar za socijalni rad, kao mjeru zaštite žrtava, preporučuje zbrinjavanje. Psihologinja Arijana Ćatović kaže da pomaka ima, ali da na terenu još mnogo toga zavisi od individualnog pristupa i profesionalnog odnosa policajca po dobivenoj prijavi.

- Imamo smještaj za žene i djecu žrtve nasilja, kapaciteta oko 30 mjesta, ali i za djevojke žrtve seksualnog ili dugih oblika nasilja i tu imamo desetak mjesta. Trenutno je popunjenost 70 do 80 posto, to varira, ali u posljednjih mjesec i po do dva je otprilike na tom nivou. Bilježimo povećan broj prijava nasilja na SOS telefon, ali svaka osoba se ne odlučuje za smještaj. Jučer smo imali prijavu žene, žrtve dugogodišnjeg nasilja, koja smatra da nije za sigurnu kuću jer je ekonomski osnažena i može da sebi plati neki drugi smještaj. Imamo i žene koje se prvo smjeste kod porodice, a poslije se možda odluče za sigurnu kuću, ali imamo i žene koje nemaju gdje, nemaju nikakvu podršku i o njima brinemo mi – kaže Ćatović.