FHMZ: Danas oblačno sa kišom

U našoj zemlji danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne djelimično razvedravanje. Prijepodne slaba kiša je moguća na istoku i jugoistoku Hercegovini. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 15, na jugu do 18 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslije podne. Jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 12 stepeni.

Narednih dana kiša

U srijedu jutro sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Tokom dana naoblačenje sa zapada. U kasnim večernjim satima slaba kiša je moguća u Krajini. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne sjeveni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeni lokalni pljuskovi su mogući na sjeveru Hercegovine, centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, a dnevna od 18 do 24 stepena.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike postepeno će se popraviti. Nakon prohladnog i oblačnog jutra, kada je poželjno posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od nižih temperatura, naročito u unutrašnjosti zemlje, u nastavku dana toplije, uz razvedravanje i sunčane intervale. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti.