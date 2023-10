Otvorene stipendije za srednjoškolce iz BiH da besplatno provedu školsku godinu u SAD

Predstavnica ureda “American Councils for International Education” u Bosni i Hercegovini Selma Čampara izjavila je danas da su prijave za učešće u "YES programu" putem kojeg odabrani srednjoškolci dobiju priliku da besplatno provedu školsku godinu u Sjedinjenim Američkim Državama, otvorene.

- Ukoliko ste učenik 1. ili 2. razreda srednje škole u Bosni i Hercegovini i zainteresirani za Sjedinjene Američke Države, obavezno se prijavite. Kroz "YES program" učesnici dobiju priliku da žive sa američkom domaćinskom porodicom, da pohađaju američku srednju školu tokom jedne školske godine, i to sve besplatno - navela je Čampara.

Putni troškovi i mjesečna stipendija

Pojasnila je da odabrani finalisti programa budu smješteni kod provjerene američke porodice-domaćina i upisani u američku srednju školu. Također, prije odlaska na program prisustvuju treningu pripreme, dobiju plaćene putne troškove od svog doma do SAD i nazad, kao i mjesečnu stipendiju i zdravstveno osiguranje (koje isključuje liječenje već postojećih oboljenja).

Online prijave za učešće u YES programu naredne jeseni su otvorene za učenike koji su državljani su Bosne i Hercegovine i posjeduju BiH pasoš; trenutno upisani u 1. ili 2. razred srednje škole u BiH; rođeni između 1. januara 2007. i 15. jula 2009.; nisu boravili u SAD duže od 90 dana u posljednjih pet godina; ispunjavaju kriterije vezane za dobivanje američke vize i znaju engleski jezik.

Učenici sa invaliditetom koji pohađaju srednju školu u BiH se također mogu prijaviti na testiranje za YES. Kako bi mogli da učestvuju u tom programu, učenici sa invaliditetom moraju biti upisani u srednju školu u BiH i biti rođeni između 15. februara 2006. i 15. jula 2009.

Prijave za testiranje

Zainteresirani učenici koji ispunjavaju navedene kriterije pozvani su da se prijave na testiranje za YES program odlaskom na web stranicu: http://ais.americancouncils.org/yes.

Početkom decembra 2023. učenici koje izabere nezavisna komisija u Washingtonu bit će obaviješteni da nastave takmičenje u polufinalnom krugu. Finalisti će biti izabrani na proljeće 2024.

Online prijave su otvorene do 24. oktobra 2023., a za pitanja se moguće obratiti mailom na adresu: [email protected].

Kennedy-Lugar Youth Exchange (YES) je program kojim se realizira jednogodišnja razmjena srednjoškolaca iz Bosne i Hercegovine kako bi proveli 2024.-2025. akademsku godinu SAD-u. YES je u potpunosti financiran od strane Vlade SAD, a od 2008. u Bosni i Hercegovini ga provodi American Councils for International Education, saopćeno je iz te organizacije.