Bosić: U Dodiku se nešto promijenilo, on je de facto priznao Tužilaštvo i Sud BiH

Bivši predsjednik SDS-a i zastupnik te stranke u Predstavničkom domu PSBiH Mladen Bosić kaže da je lično iznenađen sa pojavljivanjem i ponašanjem Milorada Dodika, predsjednika RS, u sudnici BiH.

- Očekivao sam da će biti drugačiji u skladu s prethodnim izjavama da ne priznaje sud i visokog predstavnika. Ja sam lično očekivao da se on neće pojaviti u Sudu BiH u skladu s političkim stavovima koje je iznosio prije toga - kazao je Bosić.

Bosić kaže da je Dodik u sudnici izgledao kao neko ko je prihvatio da učestvuje u procesu i na taj način "de facto" priznao Tužilaštvo i Sud BiH.

- Moram da kažem da je Dodik u sudnici izgledao malo dezorijentisano - kazao je Bosić i naveo da to nije bio Dodik na koga smo navikli u političkom životu.

Izjave nisu u skladu sa dešavanjima

Upitan kako komentariše jučerašnje izjave pojedinih zastupnice SNSD-a u Parlamentu BiH, koji su rekli da je to politički montiran proces kao u slučaju Trampa i da je to početak kraja BiH, Bosić je kazao da te izjave nisu u skladu s onim što se dešavalo u Sudu BiH i ponašanjem Dodika u tom suđenju.

- Meni se čini da je Dodiku nešto prelomio i nije to više ista situacija. Ja mislim da njegovi članovi partije pričaju ono što je on prije izgovarao. Čini mi se da se ipak tu nešto desilo, pogotovo mislim na ono što se desilo nakon suđenja što ukazuje na njegovu promjenu u stavu - kazao je Bosić i objasnio:

- Dodik kada se izjašnjavao o krivici rekao je ne razumijem optužnicu. To me podsjetilo na suđenje koje sam ja imao sa Dodikom ranije kada se vadio na razne psihičke probleme. Vidim i da je isti advokat iz tog suđenja, tako da je moguće da je i to taktika oko nastavka suđenja.

Za sam sudski proces protiv Dodika, Bosić je rekao da je to cirkus.

Veliki teret

On smatra da visoki predstavnik nije trebao na nejaka pleća bh. pravosuđa da stavlja takav teret, jer to pravosuđe ne može da iznese mnogo bezazlenije stvari, jer je evidentno pod uticajem političkih faktora vladajućih, pa i Milorada Dodika.

- Stvar da visoki predstavnik donese zakon i da od takvog pravosuđa traži da kažnjava one koji ne prihvataju njegovu nelegalnost je poseban kuriozitet za sve. Visoki predstavnik, ako je visoki predstavnik, ima ovlaštenja da se obračuna sa onima koji ne poštuju njegove odluke, može da smijeni, može da izrekne sankcije prema ljudima koji ne poštuju njegove odluke. On to nije uradio nego je prebacio na pravosuđe da vode sudski proces iz koga mogu proizaći nove tenzije - kazao je Bosić.

Da li Šmit nije smio ili nije htio da potegne bonska ovlaštenja, Bosić je odgovorio da očito nije smio, jer Šmit nije siguran u svoj legitimitet i nije siguran da li bi dobio podršku za to iz međunarodne zajednice.