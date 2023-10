Čengić: Mešaliću i Begiću treba GPS da nađu Sebilj, Selimbegović: Zašto prešućuješ podršku Rame Isaka

Prijevremeni izbori u sarajevskoj Općini Stari Grad bit će održani 29. oktobra, nakon što je opozvan dugogodišnji načelnik Ibrahim Hadžibajrić. Kandidati za njegovog nasljednika su SDP-ov Irfan Čengić i SDA-ov Dženan Selimbegović koji su danas imali prvi TV duel pred kamerama na N1 uoči izbora.

- Meni je neobično, da se ne naljuti kolega, nedavno je izjavio da ima ambicije biti premijer KS. Izbori za načelničku poziciju nisu izbor za Oskar popularnosti. Skrećem pažnju da ove izbore shvate kao javni konkurs. Mi se kandidujemo za ozbiljnu poziciju rukovodioca organa uprave. Skrećem pažnju građanima kao poslodavcima na konkursu da obrate pažnju. Ovi izbori će odrediti narednih pet godina upravljanja resursima u Općini Stari Grad. Uvijek morate računati na rizike u nedosljednosti u praćenju obećanja i stavova - kazao je na početku Dženan Selimbegović.

Čengić je dodao da se niko ne bi predugo trebao zadržati na jednoj poziciji.

- Smatram da se niko ne bi predugo trebao zadržati na jednoj poziciji, posebno na poziciji načelnika. Problem je nastao jer je Hadžibajrić upravo bio predugo na vlasti. Sigurno neću biti premijer narednih 10 godina. Ne bih se složio da je ovo konkurs na posao. Ako želite državnog službenika, svi će moći aplicirati kod mene na radno mjesto. Meni ne treba radno mjesto. Suština obavljanja političke dužnosti se razlikuje od konkursa. Načelnik mora predstavljati opoćinu u zemlji i inostranstvu. Svaki put od 2012. građani su me birali i davali mi povjerenje, mislim da će to znati prepoznati i 29. oktobra kao i svaki put.

Neizvjesna utrka

Selimbegović je poručio da će politička utrka biti neizvjesna, dok je Čengić kazao da će sve biti jasno 29. oktobra.

- Kampanja je zvanično počela 14. oktobra, mi smo objavili svoje kandidature i počeli se družiti sa građanima neformalnim druženjima. Mislim da će politička utrka biti neizvjesna - kazao je Selimbegović.

- Sramota me reći šta kažu ankete, neću da opuštam svoje glasače. Sve će biti jasno 29. oktobra - dodaje Čengić.

Kada je riječ o tome ko podržava koga u ovoj utrci, Selimbegović je poručio da nije pristojno da Čengić prešuti podršku Rame Isaka i njegove porodice.

- Nije bilo pristojno da kolega prešuti podršku Rame Isaka i njegove porodice, recimo da je to sada razjašnjeno. Što se tiče podrške mojoj kandidaturi, da naglasim da je moju kandidaturu podržala SDA čiji sam ja član. Tu je i stranka NES i SBiH - poručio je Selimbegović, na šta je Čengić kazao:

- Zvanično sam kandidat SDP-a, a podršku je dalo šest stranaka. DF je jasno dao svoju podršku. Mahiru Mešaliću i Begiću treba GPS da nađu Sebilj, a ne da govore o Starom Gradu. Ne postoji nijedan DF-ovac iz KS koji nije podržao kandidaturu. Bio sam na sastanku sa Ramom Isakom, razgovarali smo o policijskim uniformama i naša policija će konačno dobiti pravu uniformu. Ono što je najbitnije je da će ljudi iz Starog grada pokazati 29. oktobra.

O Rami Isaku

Uslijedila je replika Selimbegovića.

- Ramo Isak je porodični projekt porodice Isak. Vi ste saopćenje napravili, nisam ja. Što se tiče DF-a, uz duboko uvažavanje prema profesoru dr. Begiću, koji na tako rezolutan način brani stavove i vrijednosti koje su važne, jako mi je važno bilo da prepozna i te vrijednosti u meni. Od zdravih temelja zavisi zdravlje čitave kuće.

Čengić je pitao Selimbegovića da li on zna kada je bio dopredsjedavajući u opštini Stari Grad, te mu poručio:

- Ja kada govorim o Starom gradu, ja ga poznajem. Gospodin govori da smo mi palili vatromet. Imate policijski izvještaj. Ja ne mogu birati vijećnike, vijećnici su izabrani i sjede. Ja moram raditi s tim ljudima. Ne mogu lični ponos i ego stavljati iznad toga, to je za dobrobit općine Stari grad. Ja tamo moram usvojiti odluku, budžet, resistematizaciju radnih mjesta - kazao je Čengić.

- Morate dobro paziti kada se bavite politikom i javnim poslom, na dosljednost svojih političkih postupaka - ističe Selimbegović.

- Ja sam osoba koja se ne boji govoriti ni protiv svoje stranke niti protiv drugih, jer vjerujem u ono što govorim. Kada govorite o mojoj dosljednosti, ljudi to prepoznaju. Od 2012. do danas dobijam sve više i više glasova. Ja sam dijete Starog grada, ja znam kako on diše - kazao je Čengić.