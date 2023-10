Nihad Uk za "Avaz": Ostajem na čelu nove Vlade KS, u naredni mjesec će se sve završiti

Nihad Uk, premijer Kantona Sarajevo u ostavci, za „Avaz“ je kazao da, nakon rekonstrukcije, u budućoj Vladi KS očekuje novu energiju.



- Trojka i nezavisni zastupnici obećali su da ću ja imati podršku u sazivu nove Vlade KS. Samim tim ostajem premijer KS. Ono što je važno istaći jeste da od nove Vlade KS očekujem novu energiju, mnogo brže donošenje odluka, kao i potvrđivanje od Skupštine KS. Nadam se jednoj ubrzanoj realizaciji programskih ciljeva koje smo zacrtali kada smo preuzeli, kao trojka, odgovornost u Vladi KS - kazao je UK.

Vlada usporena skupštinom

Istakao je da je razlog za rekonstrukciju i to što je trenutna Vlada KS koju predvodi usporena radom Skupštine KS, jer nemaju podršku svih zastupnika koji su ih podržavali prije šest mjeseci.

- U ovom trenutku 21 ruka je za ovu novu vladu. Skupština KS je zakazana za 25. oktobar. Okvirno pretpostavljam da će se u narednih mjesec to sve završiti - dodao je Uk.

Također je potvrdio da su odnosi trojke na nivou KS dobri te da imaju puno razumijevanja, odlično komuniciraju, a i rade na zajedničkim projektima.

Opremanje osnovnih škola

Planovi za budućnost, kazao je premijer Uk, odnose se na investicijski ciklus u javni saobraćaj, a dosta preventivnih programa očekuje se u narednoj godini i u zdravstvu.

- Prioritet nam je opremanje osnovnih škola, jer je veliki broj njih u zapuštenom stanju. Također, dodatno kapacitiranje socijalnih ustanova s odgovarajućim kadrom, ulažemo i u policiju, i to da se poveća broj policajaca, kao i njihovo opremanje. Ponosan sam na subvencije koje KS daje za otvaranje novih aviolinija sa Sarajevom i već od marta ili aprila treba da dobijemo prve efekte tih javnih poziva. Već je jedan let prema Skoplju otvoren, međutim, sve će to masovnije biti iduće godine - kazao je Uk.