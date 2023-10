Završen ponovljeni postupak Eldinu Hodžiću koji je ubio suprugu Almu Kadić: "Sve što je rekao je slagao"

U Kantonalnom sudu Sarajevo danas je završen ponovljeni postupak Eldinu Hodžiću zbog teškog nasilja u porodici i ubistva supruge Alme Kadić. Nova presuda bit će izrečena 23. oktobra.

Almina majka, Sevda Kadić, izjavila je nakon ročišta da je "sramota velika kakve izjave daje Hodžić".

- Da je nasilje u porodici bilo da. To je negirao. Čovjek sve što je rekao sve je slagao. Da nije bilo tih svjedoka koji su izjavu dali to je slagao. Muž moj, bio je svjedok, dijete moje Alme i nažalost njegovo dijete bilo je tu, pored majke svoje, pored mene nane. Nije problem, nek on laže, ali do kad - rekla je Kadić.