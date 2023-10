Na mezarju Kovači obilježeno 20 godina od smrti Alije Izetbegovića

Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu obilježena je 20. godišnjica smrti Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i prvog predsjednika Stranke demokratske akcije (SDA), javlja Anadolu.



Cvijeće su položili članovi porodice, brojne delegacije različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, predstavnici diplomatskog kora i članovi Stranke demokratske akcije.

"Alija se borio za opstanak BiH"

- Alija se borio za opstanak Bosne i Hercegovine, za fizički opstanak bošnjačkog naroda, za očuvanje onoga što je sadržaj Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je multietnična zemlja. Borio se dugo, prije početka političke karijere, za pravilno razumijevanje islama, jer ksenofobija čini da se ljudi boje drugog i drugačijeg i da ga bez razloga mrze - izjavio je predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović, sin Alije Izetbegovića.

Mišljenja je da su Alija Izetbegtović i njegova generacija "napravili ogroman pomak postavljanjem temelja za ono za šta se vrijedi boriti".

- Mislim da je sve to za šta se on borio opstalo, u izvjesnoj mjeri i unaprijeđeno. Na nama je da konačno dovršimo tu borbu, da zaista ovo nanovo ovo bude jedna multietnična zemlja u kojoj će svaki građanin biti na svakom njenom pedlju jednakopravan. Mislim da je on napravio ogroman pomak, odnosno njegova generacija, postavljanjem temelja za ono za šta se dalje vrijedi boriti - istakao je Izetbegović.

Smatra da se danas cijeni i poštuje lik i djelo Alije Izetbegovića.

- Ovih dana će biti pet-šest različitih manifestacija povodom godišnjice njegovog preseljenja. Ljudi ga pamte, njegove knjige se itekako još uvijek čitaju - dodao je Izetbegović.

Svečana akademija

Večeras će biti upriličena i svečana Akademija u Narodnom pozorištu Sarajevo, u organizaciji JU Muzej "Alija Izetbegović" i Fondacija "Alija Izetbegović", a pod pokroviteljstvom člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića.

Alija Izetbegović je preminuo na današnji dan 2003. godine od zatajenja srca. Prema procjenama, posljednjem ispraćaju Alije Izetbegovića prisustvovalo je više od 100.000 ljudi, kao i veliki broj bosanskohercegovačkih i međunarodnih zvaničnika. Pretpostavlja se da je to bio najveći broj ljudi koji je ikada prisustvovao nekoj dženazi u Sarajevu.

Alija Izetbegović rođen je 8. avgusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu. Pripadao je uglednoj begovskoj porodici koja je živjela u Beogradu, a koja se još 1868. godine preselila u Bosanski Šamac. Već u drugoj godini Izetbegovićevog života, njegov otac Mustafa, koji se bavio trgovinom i bankarstvom, odlučio se na selidbu u Sarajevo, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.

Izetbegović je autor velikog broja publicističkih radova i studija te knjiga: "Islam između istoka i zapada", "Problemi islamskog preporoda" i "Islamska deklaracija". Ove knjige prevedene su na nekoliko jezika i objavljene u više država. Godine 1999. objavio je knjigu "Moj bijeg u slobodu", a 2000. knjigu "Sjećanja" (autobiografski zapis). Sabrana djela Alije Izetbegovića u deset tomova objavljena su 2004. godine.

Dobitnik je niza priznanja i nagrada kao što su Nagrada kralja Fejsala, medalje Centra za demokratiju iz Washingtona, a najuticajniji španski list, madridski "El Mundo" izabrao je Aliju Izetbegovića 1995. za ličnost godine u svijetu.