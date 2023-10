Čanak: Gaza će biti spaljena, BiH je kritična tačka

Nenad Čanak, bivši predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i bivši zastupnik u Narodnoj skupštini Srbije, za Face TV govorio je o geopolitičkoj situaciji u svijetu i na Balkanu.

Čanak je upozorio na moguće eskalacije.

- Putin skreće pažnju sa rata u Ukrajini. Propala mu ideja rata na Kosovu, a onda se pokrenulo sve što se dešava oko Izraela. Ko je bio naivan da pomisli da "Hamas" može okupirati Izrael. Na Bliskom istoku se dešava namještaljka. Rat na Bliskom istoku ide u korist Putinu. Posjeta Bajdena Izraelu znači planetarno ratno stanje. Mi smo svi u ratnom stanju, samo je pitanje kada će se koji tip rata aktivirati- Pa i kod nas je rat – samo hibridni.

U BiH se stalno zvecka oružjem, stavljaju blokade na entitetske granice. Na šta vam to liči? Meni na Balvan-revoluciju. Tako to počinje. Treći svjetski rat počeo. Putinova glavna uporišta: Beograd i Banja Luka. To je cijela priča. Gaza će biti spaljena. Bosna, Srbija i cijeli zapadni Balkan nemaju bolje rješenje od EU i NATO-a, nažalost. Sve za Bosnu, Bosnu nizašta - rekao je Čanak.