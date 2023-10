Isakova poruka Dodiku: Ne plašimo se tebe, niko si i ništa, i Vučić će te pustiti niz vodu

- Neprijateljstvo prema građanima bosanskohercegovačkog entiteta RS ne pokazuju Sjedinjene Američke Države, koje su dokazani prijatelj svih građana Bosne i Hercegovine, već predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Upravo je on osoba koja svojim političkim djelovanjem nanosi najveći štetu srpskom narodu u Bosni i Hercegovini. Milorade, nisu krive Sjedinjene Američke Države za male plate, bijedu, zaduženost, loš ekonomski standard, kriminal i korupciju u bh. entitetu RS – kriv si lično ti. Ti si najveća omča oko vrata srpskog naroda.

Poručio mu je da ga se niko u Bosni i Hercegovini ne boji i da on nije u stanju samostalno biti ni na crnoj listi, a kamo li govoriti o samostalnosti bh. entiteta RS.

Ti nisi u stanju samostalno biti ni na crnoj listi, a kamo li pričati o tome da je samostalnost bh. entiteta RS realna alternativa. Ne znam ko to savjetuje, ali ko god da to radi, laže te. Dozovi se, pogledaj istini u oči. A istina je da je tvoja „realna alternativa“ zatvor - naveo je Isak.

Dodao je da je Dodik možda ohrabren što ga je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić jučer tješio uz hamburger i pomfrit na željezničkoj stanici u Beogradu.

Otežavaš život srpskom narodu

- Ali to ne znači ništa. I on će te pustiti niz vodu kada vidi da je došlo 5 do 12 i da je prošlo mračno vrijeme u kojem si donosio odluke.

Milorade, niko si i ništa. Ti Bosnu i Hercegovinu ne možeš razvaliti. Ne bojimo te se. Ti samo imaš kapacitet da još više otežaš život srpskom narodu u Bosni i Hercegovini, a Republici Srbiji da naneseš štete na vanjskopolitičkom planu. Bosna i Hercegovina je bila i ostati će suverena i nezavisna država s međunarodno priznatim granicama.

Nadam se da su udobne stolice u sudnici Suda Bosne i Hercegovine. Za mene si relevantan da daješ sud o tome - zaključio je Isak u svojoj reakciji.