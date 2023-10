FHMZ: Pljuskovi u većem dijelu BiH

U Bosni i Hercegovini će danas biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi su češći na području Hercegovine i jugozapadu Bosne.

U većem dijelu Bosne lokalni pljuskovi su mogući u drugoj polovini dana. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13 stepeni, na jugu zemlje do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepeni.

Trodnevna prognoza

U ponedjeljak 23.10.2023., pretežno oblačno vrijeme uz djelimično smanjenje naoblake poslije podne. U drugom dijelu dana povremeni i slabi lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u Hercegovini. Vjetar slabm, uglavnom, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 18 do 24 stepena.

U utorak 24.10.2023., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab južni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, a dnevna od 22 do 28 stepena.

Biometerološka prognoza

Biometeorološke prilike bit će malo ugodnije u odnosu na prvi dan vikenda, ponajviše usljed slabljenja južine i djelimične stabilizacije vremena.

Moguće su, u nešto blažem obliku, meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze, dekoncentracije, u noći problemi sa snom. Uz još uvijek neuobičajenu toplinu, poželjno je laganije se odjenuti. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti, a učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju