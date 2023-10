Upaljen narandžasti meteoalarm: Upozorenje na jake i olujne udare vjetra

Upozorenje za vjetar je na snazi od 19.10.2023. od 12 sati, do 21.10.2023. do 12 sati. Upozorenje za padavine se odnosi na subotu 21.10.2023. Intenzivnije padavine u drugom dijelu dana i tokom noći.

U našoj zemlji danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme. Lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. U noći sa petka na subotu kiša u većini područja. Vjetar umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 23 do 30 stepeni.

- Udari vjetra između 50 i 80, a u višim područjima do 90 km/h. Očekivana količina padavina u navedenim područjima između 40 i 80, lokalno na sjeverozapadu Hercegovine do 100 l/m2. Moguća je pojava urbanih i bujičnih poplava.

Preporuke, mjere, prema WMO-u (Svjetska meteorološka organizacija): Poduzmite mjere opreza i pratite aktuelnu prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom.

Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama - navode iz FHMZ-a.

Vrijeme za vikend

U subotu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Obilnije padavina u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. U prvom dijelu dana povemeno su mogući jaki do olujni udari juga. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 15 do 21, na jugu i sjeveru zemlje do 24 stepena.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jači pljusak praćen grmljavinom je moguć poslije podne na sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 16 do 22, na jugu i sjeveru Bosne do 24 stepena.

Biometeorološka prognoza

Jako južno strujanje i padavine, kod većine osjetljivih osoba uzrokovat će izraženije tegobe vezano uz njihove bolesti. Od meteopatskih reakcija moguće su promjena raspoloženja, glavobolja, dekoncentracija, malaksalost, nesanica. Hronični bolesnici trebali bi se maksimalno suzdržati od težih fizičkih napora. Sa noćnim satima, opšta slika dodatno će se pogoršati u cijeloj zemlji.