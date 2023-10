FHMZ: Danas oblačno, u večernjim satima moguća kiša

U Bosni i Hercegovini veći dio dana mala do umjerena naoblaka. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle i niske naoblake. Naoblačenje sa zapada se očekuje u večernjim satima što tokom noći na četvrtak može usloviti kratkotrajnu slabu kišu. Vjetar slab većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5 stepeni, na jugu zemlje do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni, na jugu zemlje do 21 stepen.

U Sarajevu u jutarnjim satima je moguća povećana niska naoblaka. Veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 2 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka oko 16 stepeni.

Narednih dana kiša

U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10 stepeni, na jugu zemlje do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena.

U petak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno u Hercegovini i jugozapadu Bosne je moguć pljusak. Jače padavine se očekuju u noći na subotu. Vjetar umjeren i jak južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. U Bosni su mogući manji problemi usljed jutarnje magle i izraženije naoblake, u Hercegovini sa više sunca, toplije i ugodnije većim dijelom dana. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prohladnog prijepodneva, ne izlagati se pretjeranim naporima. Preporučljivo je slojevito odijevanje. Sa dolaskom noći i promjenom vremena, opšta slika će se djelimično pokvariti, izraženije na sjeveru zemlje.