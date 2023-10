Kantonalna organizacija NiP-a Sarajevo odgovorila opoziciji: Prebrojavanje stranačkih "krvnih zrnaca" u povratničkim udruženjima je pogubna politika

Iz Kantonalne organizacije Naroda i Pravde Sarajevo odgovorili su SDA-u, SBiH-u i DF-u.



Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti.

- Dvadeset i osam godina nakon rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu, stranke koje su većinu tog perioda vladale i odlučivale o sudbini povratka i povratnika kroz "pomoć" bez javnih poziva i konkursa, danas problematiziraju dodjelu javnih sredstava pojedincima i povratničkim udruženjima putem javnog poziva i prijava koje se u transparentnom procesu razmatraju komisijski i na osnovu jasno utvrđenih kriterija, te uz postojanje javnog registra svih dodijeljenih sredstava.

Netransparentnost

Velikim dijelom zahvaljujući politikama koje su vodile SDA, SBiH, DF i njihove ekspoziture tokom posljednjih decenija - politikama čiji je modus operandi bio netransparentnost i nenamjensko trošenje sredstava pomoći održivom povratku - povratnici u bh. entitetu RS, prvenstveno Bošnjaci, dovedeni su u situaciju da se osjećaju, žive i rade kao građani drugog reda, i na koncu većinom ponovo napuste svoja prijeratna ognjišta i domove.

Projekti i aktivnosti koje su finansirale predmetne politike imale su za cilj kreiranje ovisničkog sistema našeg naroda u RS-u, kojim bi osigurale prvenstveno lojalnost i odanost „Stranci“.

Rezultate takve politike vidimo na svakom koraku danas kada prođemo manjim bh. entitetom, gdje su kuće i stanovi većinom prazni, njive neobrađene i zarasle, a omladine, mladih i učenika ima sve manje i manje.

Politike SBiH-a, SDA-a i DF-a su dovele do toga da danas u pojedinim gradskim/općinskim vijećima u RS-u sjedi po jedan ili nijedan Bošnjak, a da u Narodnoj skupštini RS-a od 21 poslanika Bošnjaka koliko ih je bilo 1996. godine, danas imamo ustavni minimum od četiri (4) narodna poslanika.

I da je u Srebrenici od 2016. godine prvi put načelnik iz SNSD-a, kojeg su kandidirale "sve srpske partije iz RS-a".

Politički i društveni aktivizam

U takvoj situaciji politički i društveni aktivizam u Srebrenici i entitetu RS je neodvojiv, jer su povratnici, nažalost, u nedostatku adekvatnih mehanizama djelovanja kroz institucije u RS-u, već godinama prinuđeni djelovati i kroz nevladina udruženja. Da SDA-a, SBiH i DF imaju iskrenu namjeru kod svojih prozivki, spomenuli bi sva udruženja koja su dobila sredstva, posebno ona čiji su osnivači i predsjednici čelni ljudi lokalnih stranačkih organizacija, prvenstveno SDA.

Nama nije sporno što su putem istog javnog poziva podržani projekti udruženja "Moja adresa Srebrenica", "Naše sjećanje", “REDITUS”, “Podrinjka” i dr., jer je diskriminacija aktivista povratnika i prebrojavanje "krvnih zrnaca" po stranačkoj osnovi pogubna politika.

Komisija nadležna za implementaciju javnog poziva nije, niti je to njena zakonska obaveza, da provjerava bilo čije stranačko opredjeljenje.

Fokus mora biti na zakonitom, transparentnom i namjenskom utrošku tih sredstava, na tome insistiramo i ustrajavamo, kako se ranija praksa vaših politika više nikada ne bi ponovila.

Sistemska podrška povratnicima

Javni poziv, kao i kompletna njegova procedura, proveden je u skladu sa unaprijed uspostavljenim, definiranim i javno objavljenim kriterijima, transparentnim procedurama i komisijom koja ih je verificirala.

Vi to, kao i cjelokupna javnost znate jer je svaki korak objavljen, čak i promoviran. Da li onaj ko želi nešto sakriti i zloupotrijebiti, javno objavljuje i promovira cijeli proces?! Vama to i smeta, jedan novi, trensparentniji proces i odnos prema ljudima u RS-u, bez stranačke diskriminacije, bez podjele ljudi na "naše i njihove", samo sa fokusom da se sredstva utroše namjenski i da budžetska sredstva Kantona Sarajevo dođu do krajnjih korisnika i postignu svoj primarni cilj, a to je podrška održivom povratku, koje su vaše politike godinama sistemski uništavale.

Narod i Pravda će uvijek stajati uz sistemsku podršku povratnicima, bez ikakve diskriminacije. Vjerujemo da će, bez obzira na to što je SDA umanjila ponder Kantonu Sarajevo i time direktno umanjila njegov budžet za više od 100 miliona KM na godišnjem nivou, iduće godine KS uspjeti povećati izdvajanja za naše povratnike u RS, njihove projekte i aktivnosti, bez obzira na njihova politička ili bilo koja druga opredjeljenja.

Bit će nam zadovoljstvo da zajedno preispitujemo svaku marku odvojenu za povratnike i održivi povratak. Počevši od završetka rata, do danas, i ubuduće - navode iz NiP-a.