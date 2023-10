Dodikovi redovi u strahu, oglasila se i kćerka ratnog zločinca: "SAD nema namjeru stati u rušenju RS-a"

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je sankcije za sina i kćerku Milorada Dodika Igora i Goricu, ali to u redovima analitičara i političara bliskih Dodikovom režimu smatraju „nemoći SAD-a“.

Ističu da je nametanjem kolektivne odgovornosti, SAD poručuje da neće stati u namjeri da uruši manji bh. entitet, tvrdeći da će pritisci ojačati odlučnost bosanskih Srba u odbrani.

- Dok predsjednik RS-a brani ustavni poredak BiH, Amerika bi da ga prekraja po svojoj mjeri, u kojoj za Republiku Srpsku nema mjesta. Frustraciju zbog neostvarenih ciljeva, Vašington je ogolio nametanjem kolektivne odgovornosti – kazao je beogradski analitičar blizak Dodiku Dragomir Anđelković , pa nastavio:

- Dodik je ozbiljan protivnik Amerike. On brani Republiku Srpsku i ustavni poredak BiH, Amerika opet želi da ga izmijeni. Mislim da ovo što se sada dešava ne služi na čast Americi jer ovim ruše temelje društva kakvo Amerika tvrdi da predstavlja.

Zastupnik u Predstavničkom domu PS BiH Miroslav Vujičić, ocijenio je da je ovaj potez američkog Ministarstva finansija poruka građanima manjeg bh. entiteta da nemaju pravo na suverenost i slobodu, uz objašnjenje da su „Amerikanci kroz historiju više puta pokazali da su protiv Srba koji vode Srbe“.

"Rušenje RS-a"

S njim se složio i Slobodan Župljanin, dekan banjalučkog Fakulteta za bezbjednost, blizak Dodikovom režimu, uz riječi da su „Amerikanci pokazali svu nemoć svoje politike“.

- To je samo dokaz kako se jedna velika hegemonistička sila odnosi prema jednom malom narodu, maloj državi i građanima te države. Sve je to usmjereno na rušenje institucije predsjednika Republike Srpske, a u konačnici same Republike – kazao je Župljanin.

Neki smatraju da je SAD povukao kartu ličnog obračuna sa Dodikom, poput Siniše Pepića.

- Imali smo situaciju i sa porodicom Karadžić koja je isto bila pod sankcijama i ne mislim da je slučajnost da je isti dan ukinute sankcije Saši Karadžiću, a uvedene Igoru i Gorici Dodik jer se time očigledno šalje poruka - "završili smo sa Radovanom Karadžićem, ti si sljedeći" – rekao je Pepić.

"Neoborivi dokaz"

Inače, oglasila se i Sonja Karadžić Jovičević, kćerka osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića.

- Istovremeno izricanje sankcija Gorici i Igoru Dodiku neoborivi je dokaz načina funkcionisanja američke administracije, bahatosti i dvoličnosti uz obavezni holivudski scenario iživljavanja na svemu onome što je njima davno prestalo biti sveto. Ne zavaravajte se da krajnje namjere i glupava obrazloženja nisu kreirana i pisana uz svesrdnu pomoć domaćih nemoćnika. I danas, kao i prije 20 godina - kaže ona.