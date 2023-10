Marić tvrdi da Čović ne dozvoljava rješavanje Statuta, Kordić poručio da je nepristojno prozivati osobe koje nisu tu

Nakon što je, zbog neusvajanja dnevnog reda, prekinuta sjednica Gradskog vijeća Mostara, izjave za medije su dali predsjednik GV Mostara, Salem Marić i gradonačelnik, Mario Kordić.



Marić je kazao da njemu nisu poznati razlozi zbog kojih dnevni red nije usvojen, dodavši da je kompletan dnevni red usaglašen na Kolegiju GV-a održanom prije sedam dana.

"Nešto što je potpisano i dogovoreno"

Od svih pitanja koja su stavljena na dnevni red jedina tačka koja je, kako je naveo, mogla biti po pitanju, eventualno, nacionalnog interesa je Statut Grada Mostara.

- Možda Klub Hrvata nije imao dovoljno vremena ili nisu dobili instrukciju predsjednika Čovića kako će se ponašati u ovom. Možda je to bio neki razlog, ali drugih razloga nije bilo. Neusvajanjem Statuta , važno je reći, dolaze u pitanje izbori 2024. godine - rekao je Marić.

Naveo je da je Sporazum potpisan u prisustvu pet međunarodnih predstavnika, koji su, reako je, stavili svoj paraf.

- Naravno, da ljudi drže do svoje riječi i upućuju pismo da se ispoštuje nešto što je potpisano i dogovoreno. Zašto se to do sada nije ispoštovalo, to je do HDZ-a, a moja je procjena da ne žele to dok se ne riješi pitanje Izbornog zakona BiH, što je bio drugi dio političkog sporazuma, a koji nema veze sa ovim, jer mi smo tada usvojili izmjene Izbornog zakona za Mostar. Imali smo toliko tolerancije da uopšte nisam htio stavljati na dnevni red pitanje Statuta, dok visoki predstavnik u BiH nije nametnuo izmjene Izbornog zakona na federalnom nivou i po meni je to bilo riješeno pitanje Izbornog zakona - rekao je Marić.

Podsjetio je da izmjene i dopune Statuta nisu dobile potrebnu većinu u februaru na Vijeću.

"Mi nemamo vremena čekati"

- Mislim da će HDZ ispoštovati Sporazum, ali čekaju da se stvore uslovi. Mi nemamo vremena čekati, jedino Grad Mostar nema ustavan Statut - rekao je Marić.

Kordić je izrazio žaljenje zbog neodržavanja sjednice, pogotovo, zbog bitnih tačaka koje su bile predviđene dnevnim redom.

- Ipak, mislim da se ne radi ni o kakvoj tragediji, ovo je prvi put situacija da nismo bili složni za dnevni red - kazao je Kordić.

U vezi Statuta Mostara, Kordić je naveo da je detaljno ispričana priča o mostarskom Sporazumu.

- To je potpisano, nije usvojeno politički, jer ako smo se nešto dogovorili, onda ne možemo iz toga uzimati ono što nam se sviđa, a ono što nam se ne sviđa ne bi. S obzirom na to da je gospodin Marić spomenuo vremenski okvir da nam Statut znači, dijelom bih se složio, a svjedoci ste i neumskih pregovora i svega što se dešavalo iza Sporazuma, bilo je načina da se usvoji čitav paket i da završimo konačno tu sagu oko političke priče. Što se mene osobno, kao gradonačelnika tiče, imam i odgovornost, a to je da iskomuniciram s građanima Mostara taj najbitniji akt Grada Mostara. To sam i ranije govorio, ništa se nije promijenilo,skidamo dakle nametnuti Statut, usvajamo protuzakonit Satut, jer odredbe novog Statuta su u koliziji sa zakonima o lokalnoj upravi. Novi Statut mora biti integracijski Statut, a ne onaj koji nas ponovo razdvaja - rekao je Kordić.

U međuvremenu je došlo do rasprave između Marića i Kordića o tome je li Statut integracijski ili dijeli Grad.

Marić je ponovo rekao da se mostarski Sporazum ne provodi isključivo , jer „gospodin Čović ne želi da se provede“.

"Politička priča"

- On, vjerovatno, na tome gradi neku svoju političku priču i kaže da nema Statuta Grada Mostara, dok se ne riješi pitanje izbora članova Predsjedništva i Izbornog zakona BiH. To je moje mišljenje i mislim da međunarodna zajednica to prepoznaje i zato mislim da nema nikakvih sankcija za Grad Mostar - rekao je Marić.

Komentar na to dao je Kordić „s obzirom da se ovdje proziva osobe koje nisu tu, mislim da je to krajnje nepristojno“.

- U Gradskom vijeću je 13 vijećnika iz reda HDZ-a, samostalnih ljudi koji su izabrani na lokalnim izborima, koji imaju svoje stavove i svoje mišljenje. Što se tiče bilo kakvih pritisaka, kako se pokušava insinuirati, da Čović nešto da ili ne da, to apsolutno nije tačno. Mislim da je današnje pismo Američke ambasade samo da nas podsjeti na našu obavezu, a to nije pratio dopis nijednog drugog potpisnika Sporazuma. Molio bih vas da prestanete rpaviti temu oko nečega što nije tema... Ja nisam neko ko će glasati za Statut, već neko ko će imati obavezu da ga sprovodi - dodao je Kordić.

Inače, vijećnike je danas u vezi Statuta dočekalo pismo Ambasade SAD u BiH, u kojem je, između ostalog, navedeno da bi „usvajanje Statuta Grada Mostara što je prije moguće, posebno nakon propalog pokušaja istog u februaru ove godine, predstavljalo važan korak u rješavanju dugotrajnih neslaganja tokom izbora u Mostaru nakon godina političke i pravne nesigurnosti. Daljnje odgađanje bi bio korak unatrag za demokratiju i vladavinu prava u Mostaru, posebno ususret općinskih izbora koji se održavaju u oktobru 2024. godine“.