Dodik: Nismo ništa dogovorili

Sastanak vladajuće koalicije na državnom nivou je održan, a nakon završetka su se prvi oglasili predstavnici SNSD-a, predvođeni Miloradom Dodikom.

Milorad Dodik, predsjednik RS i SNSD-a, rekao je da ponovo nije postignut dogovor o zakonu o sudu BiH, te da su donekle usaglasili zakon o sprečavanju pranju novca i terorističkih aktivnosti.

Sjedište u Banjoj Luci

- Ostao je problem sjedišta Apelacionog odjeljenja. Danas smo čuli da bošnjačka strana nije ni za Apelaciono odjeljenje, već za neki oblik suda, što znači da se nismo dogovorili. Mi smatramo da sjedište Apelacionog odjeljenja treba da bude u Banjoj Luci, partneri iz FBiH da bi trebalo da bude na nekoj drugoj lokaciji u Republici Srpskoj - rekao je Dodik nakon sastanka partnera u vlasti na državnom nivou.

Naveo je i da ovaj sastanak u Sarajevu nije dao neki rezultat, te da su sada dalje nego što su bili prije tri mjeseca.

- Oko Ustavnog suda imamo dogovor da se krećemo dalje kroz neke varijante koje smo prošli put predložili. Održali smo dogovor za neke stvari. Popunjena je radna grupa za izradu Izbornog zakona i to će se kretati dalje, a na federalnim partnerima ostaje i dalje obaveza da rješavaju pitanje načina izbora članova Predsjedništva u Federaciji. RS ostaje i dalje pri tome da bira neposredno jednog iz RS, a prihvatamo svaki dogovor po takvom pitanju kako se dogovore partneri iz Federacije - istakao je lider SNSD-a.

Negiraju državnost

On je rekao da su dva zakona razmatrana "u paketu", ali da se nisu usaglasili i da zato nije postignut dogovor.



- Žao mi je što nismo uspjeli usaglasiti ova dva zakona, nemamo taj paket usaglašen. Možemo reći da postoje kretanja, ranije dogovor oko nekih rješanja problema elektroprijenosa, uvođenje v.d. statusa, to je dogovoreno, to će se desiti na Skupštini koja treba da se održi - rekao je on.

Dodik je naveo da je ovo bio ključni sastanak, ali da izostanak dogovora ukazuje da sljedeći sastanak neće biti moguć.

- Ako je Banja Luka ljudima iz FBiH sporna, onda oni negiraju državnost i sve ostalo. Nemoguće je u pravnoj praksi da se i prvo i drugo odjeljenje Suda formira na istom mjestu. To ni Evropa ne može podnijeti - istakao je Dodik.