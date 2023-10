Dodik uključio stranačku mašineriju nakon novih sankcija: "I mi smo porodica Milorada Dodika"

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je sankcije za sina i kćerku Milorada Dodika Igora i Goricu, a Dodik, za čovjeka koji tvrdi da ga to ne pogađa, dočekao je ovu akciju spremnom reakcijom.

Naime, Dodik je, kao i inače, uključio cijelu stranačku mašineriju kako bi mu pomogla.

Dodikova djeca su zbog poslovnih veza njihovih kompanija sankcionisani od SAD-a, a Dodik, koliko god se trudio da to predstavi kao da je „ništa“, itekako se trudi to predstaviti to kao napad na cijeli manji bh. entitet.

Poslije posljednjih sankcija porodici Dodik, na Palama se pokrenulo potpisivanje peticije podrške Dodiku uz poruku „I mi smo porodica Milorada Dodika“