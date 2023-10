Fuad i Mersija Kasumović položili kamen temeljac za izgradnju Hitne pomoći

U Zenici je danas prigodnom svečanošću ozvaničen početak gradnje nove zgrade Službe hitne medicinske pomoći Zenica, a radove na izgradnji ovog savremenog i životno značajnog objekta ozvaničili su Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice, i Mersija Kasumović, direktorica Javne ustanove "Dom zdravlja Zenica".

Prema riječima gradonačelnika Kasumovića, izgradnja nove zgrade Hitne pomoći je najveće ulaganje u Bosni i Hercegovini u primarnu zdravstvenu zaštitu, a Grad Zenica zaslužuju moderan kompleks.

Realizacija projekata nije upitna

- Rok za izgradnju je dvije godine. Grad je obezbijedio sredstva da ovo završimo i to će biti prelijepa zgrada, ponavljam da Bog da nikad nikome ne trebalo, ali neka imamo najmoderniju hitnu službu u državi. Osvrnut ću se i na usvojeni rebalans budžeta FBiH kojim je Zenica ponovo kažnjena. Nažalost, ljudi se prodaju. Dvojica mladih Zeničana su se prodali SDP-u i Nikšiću te sada oni bez nas imaju većinu. Građani Zenice, hvala vam što ste Bh. inicijativu izabrali i prvi put sam se izborio da Grad Zenica dobije transfer sa nivoa Federacije. Četiri miliona smo imali u budžetu i trebali smo jučer dobiti još četiri rebalansom. Iako Vlada Federacije povećava budžet za 211 miliona on Zenici uskaraćuje 7,5 miliona. Završit ću ja i bazene, nije to problem, završavam i dugove grada, ali neka je na čast toj dvojici ljudi. Jedni se bore za lične interese, a drugi se bore da se unovče", rekao je gradonačelnik Kasumović.

Naglasio je i to kako, uprkos kažnjavanju građana Zenice, realizacija projekata nije uopće upitna.

- Dok sam ja ovdje, nije upitno. Kada sam preuzeo grad, bilo je 64 miliona duga pa sam riješio 100 miliona grijanje, tako da sve ćemo mi riješiti. Sve ijednoj velikoj stranci je stalo da ne postoji BH inicijativa, zato što je sjedište u Zenici i samo nas Zenica zanima. Njih iz Sarajeva, SDA, SDP, NiP, da ostale ne nabrajam, samo zanima federalni budžet i Sarajevo, a naši ljudi za koje građani ovog grada glasaju tamo su samo ikebana koja radi za njih - podvukao je gradonačelnik Kasumović.

Bolji uslovi za liječenje

Direktorica Kasumović izrazila je zahvalnost najvećem investitoru Gradskoj upravi Zenica koja provodi postupak gradnje novog zdravstvenog objekta, te Vladi Zeničko-dobojskog kantona i Vladi Federacije koji su, također, osigurali dio sredstava.

- Izgradnjom novog objekta, umjesto zgrada starih 80-ak godina u kojima su bile smještene Služba hitne medicinske pomoći, Služba za zdravstvenu zaštitu specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja, posebno prostorija u kojima radi Služba za laboratorijsku dijagnostiku napravit će se novi moderni zdravstveni objekat koji će omogućiti pacijentima bolje uslove za liječenje, a zdravstvenim radnicima osigurat će se kvalitetniji uslovi za pružanje zdravstvenih usluga. Izgradnja novog zdravstvenog objekta predstavlja jedan od najvećih projekata ulaganja u zdravstveni sistem u posljednjim decenijama - kazala je direktorica Kasumović te pozvala sve relevantne institucije da nastave sa ulaganjem u zdravstveni sistem.

Podsjetimo, novi objekat će biti veličine oko 3.320 kvadratnih metara s okolnim uređenjem koje obuhvata 4.200 kvadratnih metara.