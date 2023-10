Kožul: Sankcije SAD usporavaju evropski put BiH

Predrag Kožul, zastupnik HDZ-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH kazao je da bi pregovori o pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji bolje napredovali kada ne bi bilo američkih sankcija.

Kožul smatra kako je jasno definisano da je pitanje stranih sudija privremenog karaktera, te da treba naći pravi trenutak kada će ova institucija biti sastavljena od domaćih stručnjaka.

Odlazak stranih sudija

- Odlazak stranih sudija je sasvim logičan put, ali je meni teško govoriti o dinamici - naveo je Kožul.

On je istakao da bi pregovori o pridruživanju BiH EU bolje napredovali kada ne bi bilo međunarodnih sankcija, kao i sudskih procesa, koji, kako je naveo, otežavaju proces dogovaranja.

- To su u pravilu sankcije američke administracije na koje smo se kroz proteklo vrijeme navikli. To je pravo koje američka administracija sebi daje, ne samo u BiH, nego i širom svijeta. Pod tim sankcijama ljudi žive, često nam se čini neopravdano, ja to za neke svoje kolege i prijatelje odgovorno tvrdim, ali to ne ide u prilog ovim našim razgovorima - rekao je Kožul.

Podsjetio je da HDZ insistira i radi izmjena Izbornog zakona BiH, tvrdeći da postoje iracionalni strahovi unutar stranaka trojke, koji su generisani, kako je rekao, opozicijom u Sarajevu.

Izmjene Izbornog zakona

- Mi smo u Neumu bili relativno blizu dogovora o Izbornom zakonu. Vjerujem da ima rješenja na tragu neumskih, ali i nekih drugih rješenja koja se mogu uklopiti u kvalitetne izmjene Izbornog zakona - rekao je Kožul.

Prema njegovim riječima, partneri u vlasti na nivou BiH, uz sve svoje probleme, imaju prostora za napredak, kao i da će se sve to vidjeti u naredna dva mjeseca, kroz eventualno pozitivno reagovanje iz Evropske komisije.

- Politički sastanci su kontinuirani, mukotrpno, kako jeste u BiH, korak po korak, taj posao ide. Vjerujem da će neka uslovljavanja, neke od blokada idućih dana nestati sa scene, da ćemo s novim setom materijala ići na Parlamentarnu skupštinu. Kada uporedimo to s dva protekla mandata, ovo jeste korak naprijed. Možda nedovoljan, ali korak naprijed - naglasio je Kožul.