U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Hadžibajrić "častio" i policajca!

U današnjem printanom izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Hadžibajrić "častio" i policajca!

Podnesen novi izvještaj da je nenamjenski potrošio više od 154.000 KM, na spisku i smijenjeni šef Detašmana u Zenici.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo, radeći na predmetu Ibrahima Hadžibajrića zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela, došlo je i do informacija da je Beg, kako mu je bio nadimak na Skyu, "častio" i pojedine policijske službenike Federalne uprave policije (FUP), saznaje "Avaz".

Je li na pomolu novi politički obrat: Zastupnici Stranke za BiH stali uz većinu u FBiH.

Na listi čekanja 1.744 pacijenta: U borbi za život ne isključujemo ni štrajk glađu.

Komentar dana „Složna braća“ napisao je Miralem Aščić.

Hoćemo li nastaviti s pogrešnom vanjskom politikom: BiH je nekad za prijatelje imala i Arape i Jevreje, gdje smo danas.

Sastala se državna koalicija u Sarajevu. Dodik: Ništa nismo dogovorili; Konaković: Sastanak nije propao.

"Eksplodirao" izvoz naoružanja: SAD i Bugarska najveći kupci bh. oružja i municije.

Ličnost dana je Una Gunjak: Borba protiv tabua.

Izraelske kopnene snage oklopnim vozilima ušle u okupiranu enklavu: Gaza postaje groblje ljudi zarobljenih između rata, opsade i siromaštva.

U susjedstvu raste broj pacijenata s hripavcem: Prijeti li nam širenje opasne bolesti.

Irfan Čengić, kandidat trojke za općinskog načelnika: Moj plan za Stari Grad.

Problemi na imanju porodice Stupar u selu Suvaja kod Bosanskog Petrovca: Vukovi im rastrgali 11 ovaca, sedam umrlo naknadno, lovci im ne vjeruju!

Sunita Hindić iz KPZ-a Tuzla uputila novo pismo "Dnevnom avazu": U samici sam, štrajkujem glađu!

NBA vraća stari format, može li i takmičarski značaj: Ima li Ol-star više smisla.

Danas poklanjamo prilog „TV extra“: Adrijana Kurtišaj-Bikić za "Avaz": Muškarci u kuhinji su šarmantni.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.