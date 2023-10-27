U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Hadžibajrić "častio" i policajca!

U današnjem printanom izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Hadžibajrić "častio" i policajca!
Podnesen novi izvještaj da je nenamjenski potrošio više od 154.000 KM, na spisku i smijenjeni šef Detašmana u Zenici.
Tužilaštvo Kantona Sarajevo, radeći na predmetu Ibrahima Hadžibajrića zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela, došlo je i do informacija da je Beg, kako mu je bio nadimak na Skyu, "častio" i pojedine policijske službenike Federalne uprave policije (FUP), saznaje "Avaz".
Je li na pomolu novi politički obrat: Zastupnici Stranke za BiH stali uz većinu u FBiH.
Na listi čekanja 1.744 pacijenta: U borbi za život ne isključujemo ni štrajk glađu.
Komentar dana „Složna braća“ napisao je Miralem Aščić.
Hoćemo li nastaviti s pogrešnom vanjskom politikom: BiH je nekad za prijatelje imala i Arape i Jevreje, gdje smo danas.
Sastala se državna koalicija u Sarajevu. Dodik: Ništa nismo dogovorili; Konaković: Sastanak nije propao.
"Eksplodirao" izvoz naoružanja: SAD i Bugarska najveći kupci bh. oružja i municije.
Ličnost dana je Una Gunjak: Borba protiv tabua.
Izraelske kopnene snage oklopnim vozilima ušle u okupiranu enklavu: Gaza postaje groblje ljudi zarobljenih između rata, opsade i siromaštva.
U susjedstvu raste broj pacijenata s hripavcem: Prijeti li nam širenje opasne bolesti.
Irfan Čengić, kandidat trojke za općinskog načelnika: Moj plan za Stari Grad.
Problemi na imanju porodice Stupar u selu Suvaja kod Bosanskog Petrovca: Vukovi im rastrgali 11 ovaca, sedam umrlo naknadno, lovci im ne vjeruju!
Sunita Hindić iz KPZ-a Tuzla uputila novo pismo "Dnevnom avazu": U samici sam, štrajkujem glađu!
NBA vraća stari format, može li i takmičarski značaj: Ima li Ol-star više smisla.
Danas poklanjamo prilog „TV extra“: Adrijana Kurtišaj-Bikić za "Avaz": Muškarci u kuhinji su šarmantni.
Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.