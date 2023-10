Ambasador Palestine u BiH: Ovaj rat neće ostati samo na tlu Gaze, samoodbrana ne opravdava genocid!

Ambasador Palestine u BiH, Rezek Namura bio je večerašnji gost u "Centralnom dnevniku" sa Senadom Hadžifejzovićem na Face TV.

- Na veliku žalost more krvi koja teče iz našeg naroda, to je crna slika pred nama.



"Želi se izbrisati palestinski narod"

U svakom slučaju, ja se nadam kao Palestinac i kao ambasador Palestine, želim da stvari ne idu dalje. Želim da međunarodna zajednica odmah zaustavi bombardovanje našeg naroda. Ova noć je sasvim drugačija od svih ostalih. Znate da su ukinuti svi načini za komunikaciju. I to ne pokazuje da će stvari ići dobro.

Ovdje se želi izbrisati palestinski narod a potom slijedi iseljavanje naroda van Gaze. Palestinski narod će ostati na svojoj zemlji. Ili ćemo biti slobodni na svojoj zemlji ili ćemo umrijeti kao mučenici slobodni da se zakopamo u svojoj zemlji.

Imamo šehide koji nisu ispalili niti jedan metak - poručio je Namura i dodao:

"Svi Arapi su naša braća"

- Mi smo živjeli u miru i u stabilnosti. Oni su došli na jedan ili na drugi način do Palestine. Mi smo primili Jevreje. Da li to znači da treba da ukradu našu zemlju? Do dan danas još više zločina se desilo.

Palestinski narod je dio nacije koja se zove arapska nacija. Svi Arapi su naša braća. Oni podržavaju palestinski narod. Mislite da će taj narod šutjeti na ubijanje i genocid. To je ludilo. Želim se složiti s vama da ovaj rat neće ostati samo na tlu Palestine. Samoodbrana ne opravdava genocid.

Palestinsko rukovodstvo bira mir.