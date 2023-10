Prema Izbornom zakonu upraženjeno mjesto ispunjava sljedeća osoba sa liste SDP-a, a to je Vedrana Vikić-Musić.

On će se sada morati odreći zastupničkog mjesta u Skupštini KS, ali i delegatskog u Domu naroda FBiH.

No, prema informacijama "Avaza" ona će najvjerovatnije odustati od funkcije, pa će njeno mjesto popuniti Ademir Spahić. On se ranije spominjao kao kandidat za ministra zdravstva KS, no u SDP-u su se predomislili u zadnji čas.