Čampara: Trojka treba širiti koalicioni kapacitet

Aljoša Čampara, izaslanik u Domu naroda FBiH i zastupnik Naroda i pravde u Skupštini Kantona Sarajevo, gostovao je jutros u programu FTV-a.

- Dakle, danas imamo sjednicu pošto je Predstavnički dom usvojio rebalanse, ja se iskreno nadam da ćemo i mi danas ovaj usvojiti on je izmijenjen u odnosu na sam budžet za nekih 211 miliona konvertibilnih maraka. Uglavnom se radi o pitanjima donošenja novih zakona u slučaju pomoći određenim kategorijama stanovništva kao onim koji su pogođeni ratnim iskustvima cijenjene žrtve rata kao i usklađivanje samih penzija za ovaj period. Mislim da se radi 3,6 posto usklađivanju. Ne očekujem da će biti nekih posebnih problema na samoj sjednici, smatram da će Dom naroda usvojiti kao što je i Predstavnički dom i da će sav rebalans stupiti na snagu - rekao je Čampara.

Kritike opozicije

Komentirao je i kritike opozicije.

- Opozicija ima pravo uvijek da kritikuje. Bojim se da su oni nekad ovaj nekrostruktivna opozicija i samo troše vrijeme, odgađaju sjednice do kasnih sati i na kraju, koliko mi se čini, u samom Predstavničkom domu čak nisu ni imali nikakvih posebnih amandmana na sam rebalans ovog budžeta. Uglavnom, sve se to manje-više svodi na neko politikantstvo.

Osvrnuo se i na izjave Fadila Novalića.

- Sada možemo govoriti i o nekim drugim situacijama koje su se pojavljivale i za vrijeme prethodne vlade, možda je nekim ljudima bilo besmisleno da smo mi maltene skoro uvijek donosili zakone, odnosno budžet po hitnom postupku, pa bi i to neko mogao kritizirati. Ali postoje neke stavke koje su bile u budžetu tehnički neprovodive pa je upravo to jedan od razloga donošenja ovoga rebalansa, koji je Ministarstvo finansija, odnosno Vlada predložila - rekao je Čampara te prokomentarisao da li će novac moći retroaktivno biti uplaćen roditeljima:

Kupovina udžbenika

- To će zavisiti od samih programa, kako će koje ministarstvo raditi, ali možda je i to jedan od načina kako da se refundiraju udžbenici pošto je Vlada Federacije na sebe preuzela jedan dio nabavke tih udžbenika, kao što su kantoni na sebe preuzeli. Evo ovdje konkretno mogu govoriti o Kantonu Sarajevo. Mada bih ja volio, naprimjer, možda da se neka sredstva usmjere i u neke druge stvari konkretno udžbenicima. Naravno da treba kupovati udžbenike za one kategorije stanovništva i društva koji su socijalno ugroženi, ali ne i za one ljude koji nemaju potrebe za tim, evo, naprimjer, moja djeca nemaju razloga da im država kupuje udžbenike. Drugo je za kategorije gdje roditelji ne rade, gdje jedno radi ili gdje su manja primanja itd. Tako da je evidentno da nama treba jedna ta socijalna anamneza, socijalna karta, da to malo bolje posložimo, a možda taj višak sredstava para usmjeriti u nešto drugo, što bi bilo sigurno bolje i efikasnije.

Rekonstrukcija Vlade KS

Na kraju je komentirao rekonstrukciju Vlade KS, odnosno izbacivanje SBiH.

- Ja sam najavio i rekao da u politici samo postoje interesi. Zato sam rekao da je trebalo hladne glave razmišljati o svim procesima i uključiti racio. Jučer je bio sastanak te nove četvorke koju vodi SDA. Kada pogledate taj sastav, ja sve te ljude znam, znam šta misle jedni o drugima i šta su javno govorili jedni o drugima. Da su prevarenti, izdajnici, lažovi… i sad se oni predstavljaju kao patriotski blok. Zato sam govorio da je trojka dobro osmislila način funkcioniranja i da je trebala povećavati svoj koalicioni kapacitet, a ne smanjivati ga zbog subjektivnih osjećaja i razmišljanja - naveo je Čampara.