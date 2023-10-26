Čampara: Moguće je da u NiP-u postoje frakcije, i ja sam to osjetio

Zastupnik NiP-a u Skupštini Kantona Sarajevo Aljoša Čampara u jutarnjem programu BHRT-a rekao je da je moguće da u Narodu i pravdi (NiP) ima frakcija te da je i sam to osjetio.

On je kazao da su rezultati prethodne Vlade Kantona Sarajevo realno mršavi za pola godine.

Kapitalni projekti

- Ja bih volio da su se više posvetili kapitalnim projektima - rekao je Čampara te dodao da je premijeru Uku kazao da od nove Vlade očekuje da bude puno agilnija.

Smatra da od samog starta parlamentarna većina nije funkcionisala na najbolji način.

- Imam osjećaj da je neko jedva čekao neku novu parlamentarnu većinu. Osjetio sam od samog početka da je bilo nekih antagonizama, da su se neke emocije unosile. Ne bih govorio o konkretnim imenima, nema potrebe, ali je to bilo vidljivo od samog početka - kazao je Čampara.

Dodao je kako su odlučili da krenu bez Stranke za BiH, ali da se boji da to nije opravdan potez.

- Iako je SBiH zaslužila neke stvari iz razloga zato što je bio dogovor da zajedno sa Trojkom vrše vlast na nivou Federacije. Trebalo je najmanje razmisliti. Mislim da je Trojka trebala uvijek i stalno povećavati svoj koalicioni kapacitet. Sad ih gurate u opoziciju SDA i DF. Trebalo je djelovati hladne glave, ne ići emocijama - rekao je Čampara.

"Okerić je postupio po zakonu"

Govoreći o tome da je Kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Elvedina Okerića prebacio sredstva udruženjima na čijem čelu se nalaze članovi Naroda i pravde Čampara je kazao da Okerić sigurno ne bi nikome pogodovao ili ulazio u sferu nezakonitog.

- Naravno kada se desi takva situacija, ako su vezani ti ljudi koji se nalaze na terenu za bilo koju stranku, a većina tih povratnika na neki način je vezana za stranke na terenu, bez obzira je li to NiP, SDP ili neko drugi, to je tako jer ne živi puno ljudi tamo. Okerić je postupio po zakonu - rekao je Čampara.

Dodao je da će Okerić insistirati i raditi na tome kroz samo izvještavanje o utrošku sredstava da se tačno vidi gdje je svaka marka utrošena.

- To je najbolji odgovor svima, i najbolja radnja koju može poduzeti gospodin Okerić - rekao je Čampara, te dodao da činjenica da su osnivači udruženja članovi NiP-a budi sumnju u transparentnost.