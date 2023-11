FHMZ: Danas oblačno, u kotlinama moguća magla

U Bosni i Hercegovini prijepodne sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama će biti magle. U drugom dijelu dana se očekuje postepeno naoblačenje sa juga. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 stepeni, na jugu zemlje do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20 stepeni.

U Sarajevu sunčanije prijepodne. Naoblačenje u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 16 stepeni.

Narednih dana oblačno sa kišom

U četvrtak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prolazna slaba kiša u jutarnjim satima. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne ponovo se u večernjim satima očekuju slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jačanje juga tokom noći na petak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10 stepeni, na jugu do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 22 stepena.

U petak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i vjetrovito sa kišom i jačim pljuskovima. Vjetar umjeren i jak južnog smjera. Očekuju se i olujni udari juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza bit će povoljnija u odnosu na protekli dan. Prijepodne ugodnije u cijeloj zemlji, sa noćnim satima uz slabije padavine, što će uglavnom djelovati negativno na raspoloženje većine populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba će se ogledati kroz promjenu raspoloženja, glavobolju, umor, dekoncentraciju. Opšta slika će, usljed nestabilnijeg vremena, biti lošija u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni.