Fon der Lajen uručila ključeve novih stanova za 27 porodica

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Von der Leyen) tokom zvanične posjete Bosni i Hercegovini prisustvovala je svečanoj ceremoniji uručivanja 27 stanova u naselju Rosulje u sarajevskoj opštini Vogošća, javlja Anadolu.



Fon der Lajen je u sklopu balkanske turneje posjetu Sarajevu okončala uručivanjem ključeva stanova porodicama koje su korisnici Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja koji najvećim dijelom (80 posto) finansira Evropska unija (EU).

"Ovo nam puno znači"

Ceremoniji uručenju ključeva i presjecanju vrpce prisustvovala je i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, šef Delegacije EU u BiH Johan Satler (Johann Sattler) i drugi lokalni i strani zvaničnici.

Azemina Kanjić s kćerkom je dobila ključeve stana u novoizgrađenom objektu u Vogošći.

- Ovaj trenutak sam dugo čekala. Tražila sam pomoć od opštine da mi se ovo uruči. Stvarno sam sretna što nam je Evropska unija pomogla, nama svima. Ovo nam puno znači i presretna sam zbog Evropske unije što nam je ovo omogućila - rekla je Kanjić.

Kada Alić, rodom iz Srebrenice, koja ima dvoje djece, izjavila je da je prethodnih godina živjela u dosta teškim uvjetima.

- Mogu da zahvalim Evropskoj uniji kad su nam omogućili da i mi imamo krov nad glavom, jer stvarno je bilo vrlo teško. Želim se zahvaliti svima koji su se žrtvovali za nas - kazala je ona, dodajući da joj je ovo kao da se ponovo rodila.

Brojni sastanci

U okviru posjete BiH Fon der Lajen se ranije sastala sa članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto.

Nakon sastanka s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH, Fon der Lajen je poručila da je budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, ali se mora raditi i na zbližavanju privreda.

Tokom posjete BiH također je predstavila Plan rasta za Zapadni Balkan (The Growth Plan for the Western Balkans) kao i plan puta regije ka Evropskoj uniji.

Posjetu regionu Fon der Lajen je počela u ponedjeljak posjetom Sjevernoj Makedoniji, a zatim je imala sastanke s najvišim zvaničnicima na Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji te na kraju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.