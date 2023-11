Hoće li novi porez Rusiji morati platiti kupci: I u BiH od danas skuplji plin

- Obveznik plaćanja je ruski “Gazprom Export”, koji to može prebaciti na kupce, odbiti plaćati, čime se može dovesti u situaciju da im Bugarska plijeni imovinu, ili obavezu prihvatiti kao svoj trošak, što je malo vjerovatno. U slučaju da ovaj porez bude obaveza kupca, to bi značilo da bi u BiH minimalno povećanje cijene plina, bez očekivanog rasta cijene od januara, trebalo iznositi gotovo 20 posto - kaže stručnjak za energetiku Almir Bečarević.

Stručnjak za energetiku i konsultant ekspertske platforme “nLogic Advisory” Nihad Harbaš kaže da je Bugarska od početka ruske invazije prestala koristiti ruski plin, pronašla alternativne izvore i sada može postavljati uvjete. Bugarski porez će iznositi blizu petine ukupne tržišne cijene ruskog plina koji se isporučuje “Turskim tokom”.

Ima podršku

- Ovo je jedna veća politika EU usmjerena protiv Rusije, pa je većina zemalja EU dala podršku Bugarskoj. Međutim, postoje dugoročni ugovori koji se u ovakvim situacijama i krše, pa je nekad jeftinije platiti kaznu nego pristajati na nove cijene. Drastično poskupljenje mislim da nije moguće, iako mogu pogriješiti, prije svega iz političkih razloga, ali i zbog toga što je BiH zanemariv potrošač. To mnogo više može utjecati na Srbiju i Mađarsku, ali, s obzirom na to da su to proruske vlade, da je entitet RS proruski, mislim da će to ublažiti udar na cijene u ove tri zemlje - kaže Harbaš.