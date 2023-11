Elmedin Karić s dvije žene živi u Gornjoj Višnjici: Već me zovu Sultan, volim ih obje

Nema medija koji ovih dana nije objavio tekst o Elmedinu Kariću i njegovim dvjema ženama, Bosanki Fatimi, s kojom živi 10 godina u braku i s kojom ima tri sina, i Ukrajinki Jani, koju je upoznao u Minhenu. Nedaleko od glavne petlje u Lašvi, skretanje preko mosta vodi do posljednje kuće na vrhu sela. U njoj živi Elmedin i sada već svi znaju za njega.



- Dobar dan, tražimo...

- Samo pravo, na vrh sela, ne možete fuliti - govore momci ispred automehaničarske radnje, već unaprijed znajući naše pitanje.

- Ovih dana svi idu kod njega. Postao je zvijezda. Nama ne smeta, neka su živi i zdravi - dodaju reporterima "Avaza".

Kupio kuću

Na ulazu u avliju jučer dočekuje nas Elmedin.

- Bujrum, dobro došli! Dame i djeca su u kući, jedan mali je u školi.

Avlija je poprilično trošna, ali sređena i vidi se trud da sve bude na svom mjestu. Kuća je to koju je komšija Dino prodao Elmedinu za 60.000 KM i dao mu rok od šest godina da je otplati. U kući nas dočekuju Fatima, mlađa Elmedinova žena, i Jana, starija.

- Nikada ne spavamo zajedno. Mnogi sada pišu komentare, ima li "trojke", nema od toga ništa. Sinoć sam spavao s Janom, večeras ću s Fatimom. Večeras će Jana paziti na djecu, i tako, mijenjaju se. Svaku noć je druga pored mene - objašnjava nam Elmedin dok se Fatima i Jana smješkaju.

Kako su Fatimini roditelji i familija reagirali na činjenicu da u njihovu kuću Elmedin dovodi drugu ženu?

- Nikako! Ja s njima nisam u dobrim odnosima. I oni me ne interesiraju. Niko od njih! Ja imam svoj život, niko me na ovo nije natjerao, sama sam pristala. Moja porodica to ne razumije i ponašaju se jako loše prema meni. Čak sam dobila i ružne poruke, ali to mene ne zanima, ja volim Elmedina i ne dam mu ni da otjera Janu. Mi se sada dobro slažemo i to je to - govori Fatima.

A kako je Jana iz Minhena, iz najuređenije evropske države Njemačke, odlučila doći u Gornju Višnjicu kod Lašve i živjeti u zajednici s mužem koji ima ženu i troje djece?

- Pa to je ljubav! Prosto - govori Jana kroz smijeh.