Ademir Spahić tvrdi: Iz jedne ambasade su od Nikšića i Štete tražili da ne budem ministar

Odluka o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo naći će se na 11. radnoj sjednici Skupštine Kantona zakazanoj za 15. novembar 2023. godine.

Potencijalni kandidat

Ademir Spahić bio je jedan od potencijalnih kandidata SDP-a za ministra zdravstva. On je danas pojasnio i zašto on nije finalni kandidat SDP-a za ovu funkciju, piše Faktor.

- To je više pitanje za Adnana Štetu, predsjednika KO SDP-a, i vjerovatno predsjednika partije Nermina Nikšića. Ja svakako poštujem organe partije koji su donijeli takvu odluku. Samo tu postoji jedna nekonzistentnost i neko perfektuiranje da tu međunarodni faktor bude presudan da se moje ime ne nađe u kandidaturi za mjesto ministra zdravstva – kaže Spahić za BHRT.

On je upitan odakle mu saznanje da ga međunarodni faktor ne želi.

- Rekao mi je i predsjednik KO SDP-a i predsjednik SDP-a – rekao je Spahić.

Potom je Spahić odgovorio i na pitanje zašto bi on bio interesantan nekom međunarodnom faktoru.

- To je pitanje za Nikšića. Ademir Spahić nema nikakvih postupaka koji se vode, ni krivičnih, niti prijava. I ja bih to prepustio gospodinu Nikšiću da on kaže koji međunarodni faktor je spominjao moje ime i govorio da nije dobro da ja budem kandidat za ministra zdravstva – naveo je on.

Iznenađen tvrdnjom

Kaže kako je imao podrušku svojih stranačkih kolega.

- Meni je saopćeno da radi tog nekog međunarodnog faktora ne bi bilo dobro za rejting SDP-a da ja budem predložen za ministra zdravstva – tvrdi on.

Spahić je još jednom ponovio kako je iznenađen tvrdnjom da neki "visokozvanični službenici jedne ozbiljne ambasade kažu da neki Ademir Spahić ne treba da bude tu, bez nekog obrazloženja zašto".

Kaže kada je pitao zašto je to tako, da mu je odgovoreno "ne znamo ni mi".

- Ali ja javno pozivam sve relevantne pravosudne institucije i sve te zvaničnike da kažu zašto je problem Ademir Spahić. - naveo je on.